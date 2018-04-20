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Гарантийный ремонт Большой Покровской продлится до конца мая (ФОТО)
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Гарантийный ремонт Большой Покровской продлится до конца мая (ФОТО) 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
На Большой Покровской начались работы по устранению дефектов покрытия. Гарантийный ремонт главной пешеходной улицы завершится только в конце мая. Об этом сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства городской администрации.
Напомним, в прошлом году были проведены масштабные работы по благоустройству Большой Покровской на участке от трамвайных путей до площади Минина и Пожарского. Территорию вымостили гранитом за 179 млн рублей. Однако, спустя некоторое время плитка начала проваливаться и желтеть. Были обнаружены и другие дефекты.
С наступлением тепла подрядная организация приступила к устранению замечаний. В департаменте благоустройства и дорожного хозяйства напомнили, что ремонт она проводит за свой счет по гарантийным обязательствам. В рамках проведения работ планируется устранить деформацию гранитного покрытия и облицовки подпорных стенок, восстановить решетки водосборных лотков ливневой канализации и подсветку в зоне «Треугольник с историческим мощением» перед ДК имени Свердлова. Срок завершения гарантийного ремонта — 31 мая.
Напомним, проектная документация по благоустройству общественных пространств в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будет разработана к июню.
Фото: Надежда Кей
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