В Красноярске готовят к запуску городские фонтаны

Красноярск готовится к запуску фонтанов. Как правило, их включат на 9 мая, однако водные сооружения, принадлежащие частным предприятиям, могут открыть сезон уже 1 мая.

Внести свои коррективы в график включений может и погода. Обычно сезон красноярских фонтанов длится около четырех месяцев — с 9 мая по 17 сентября. Сейчас специалисты проводят работы по расконсервации объектов. Сначала работники снимают с фонтанов зимние покрытия и иллюминации. Затем проверяют и очищают от мусора чаши, механизмы и насосы.

Кстати, по традиции в честь запуска фонтанов на Театральной площади для горожан устроят мультимедийные лазерные шоу. Затем их будут повторять по праздникам и в выходные дни.