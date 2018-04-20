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В Красноярске готовят к запуску городские фонтаны
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В Красноярске готовят к запуску городские фонтаны 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярск готовится к запуску фонтанов. Как правило, их включат на 9 мая, однако водные сооружения, принадлежащие частным предприятиям, могут открыть сезон уже 1 мая.
Внести свои коррективы в график включений может и погода. Обычно сезон красноярских фонтанов длится около четырех месяцев — с 9 мая по 17 сентября. Сейчас специалисты проводят работы по расконсервации объектов. Сначала работники снимают с фонтанов зимние покрытия и иллюминации. Затем проверяют и очищают от мусора чаши, механизмы и насосы.
Кстати, по традиции в честь запуска фонтанов на Театральной площади для горожан устроят мультимедийные лазерные шоу. Затем их будут повторять по праздникам и в выходные дни.
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