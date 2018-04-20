​​​​​​​"РН-Пурнефтегаз" организовали для губкинцев экскурсию на месторождение

В ООО «РН-Пурнефтегаз» впервые прошла экскурсия на производственные объекты для представителей предприятий и учреждений Губкинского, курирующих вопросы охраны труда, и для местных журналистов. Нефтяники по праву могут делиться положительным опытом работы в сфере безопасности, так как за последние четыре года на производстве не было несчастных случаев, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

Мероприятие началось с инструктажа по технике безопасности — видеофильм позволил подать важную информацию в доступной и наглядной форме. Подобную процедуру обязательно проходят все работники Общества перед каждым совещанием и посещением объектов. После просмотра ролика гостей облачили в корпоративную спецодежду НК «Роснефть» . Она очень понравилась экскурсантам: теплая, удобная, безопасная.

Сначала группа посетила учебный центр, где нефтяники проходят обучение по охране труда и технике безопасности, а затем все отправились на дожимную компрессорную станцию Комсомольского месторождения. Гости узнали, как соблюдаются правила промышленной безопасности в процессе добычи и подготовки газа. Удалось им увидеть и новую лабораторию, в которой производятся химические анализы.

Председатель профсоюзной организации «РН-Пурнефтегаз» Василий Скоропад поделился положительным опытом работы в сфере безопасности, который внедрили в прошлом году. На месторождениях Общества на добровольной основе трудятся 60 уполномоченных по охране труда. За 2017 год ими было выявлено 280 нарушений, которые оперативно устранили. Лучших уполномоченных профсоюзная организация поощрит 28 апреля, во Всемирный День охраны труда.