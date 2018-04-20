Костромские депутаты дружно поддержали закон о запрете лекарств и технологий из США

Депутаты костромской областной думы поддержали закон о контрсанкциях против США , узнал KOSTROMA.TODAY. Он разработан в Государственной думе , сейчас его рассылают по регионам, чтобы там высказали свое мнение.

Проект закона наделяет правительство России полномочиями по введению экономических и политических мер. Например, можно будет запретить ввоз из США сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, а также лекарственных препаратов, сырья и продовольствия.

Кроме того, предлагается прекратить или приостановить международное сотрудничество в атомной отрасли, авиастроении и ракетно-двигательной отрасли, а также ввести ограничение на работу американцев в России

«США два года назад уже законодательно утвердили санкции в отношении России. Они заняли по отношению к нам четкую позицию, но пора и нам ответить соответствующим образом», — отметил председатель областной Думы АЛЕКСЕЙ АНОХИН

Костромские депутаты дружно поддержали закон. Вопросы были лишь у двух думцев: один из них спросил, что будет, если Россия запретит использование американских технологий и оборудования, которое в нашей стране не делают. А детский врач Надежда Шелепова уточнила: как быть, если у американского препарата, который запретят, нет другого аналога.

Двух сомневающихся успокоили тем, что по закону власти «могут» запретить, то есть не обязательно это сделают.

В итоге законопроект обсуждали около 10 минут — и все думские фракции его поддержали. Государственная Дума будет рассматривать закон об ответных мерах против США 15 мая.