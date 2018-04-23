В Находке сняли арест с судна под флагом Того

ВЛАДИВОСТОК , 23 апр — РИА Новости . Портовые власти Находки сняли арест с судна Lark, где моряки жаловались на долги, после выплаты зарплаты российскому экипажу, сообщил РИА Новости в пятницу председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

На прошлой неделе портовые власти Находки задержали судно под флагом Того, экипажу которого уже четыре месяца не платят зарплату. На судне 15 моряков, большинство — из Приморья.

"Все долги выплачены, моряки подтвердили, что задолженности нет и арест с судна снят. Теперь оно может выходить из порта", — сказал Суханов.