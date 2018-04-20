В Находке арестовали судно из-за долга по зарплате перед экипажем

ВЛАДИВОСТОК , 20 апреля. / ТАСС /. Портовые власти в пятницу задержали в порту Находка теплоход Lark под флагом Того из-за долга по зарплате перед экипажем, который за четыре месяца составил около $50 тыс. (около 3 млн рублей). Об этом сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Сегодня в порту Находка портовыми властями задержан теплоход Lark под флагом государства Того. Оператором судна является судоходная компания Jessy Shipping Co. LTD, судовладельцем является компания Avant Shipping SA, из Панамы . Задержание теплохода произошло в связи с задержкой выплаты заработной платы экипажу судна за четыре месяца. Общая сумма задолженности составляет около $50 тыс. ", — сообщил Суханов.

Он рассказал, что три члена экипажа, который состоит из 14 жителей Приморья, перед отходом судна из Находки в японский порт Отару 9 апреля обратились в ДВО РПСМ с просьбой помочь получить задолженность по заработной плате. Когда судно прибыло в Отару, местные портовые власти, оповещенные о ситуации, планировали посетить его с проверкой. «Однако, узнав о предстоящей проверке в порту, капитан обратился к членам экипажа и попросил, чтобы они отказались от претензии по задолженности заработной платы, и даже обещал выплатить ее трем членам экипажа, которые написали жалобу», — рассказал Суханов.

Моряки заявили, что не откажутся от жалобы, пока весь экипаж не получит зарплату. Учитывая эти обстоятельства и угрозу задержания судна в порту Отару, капитан решил вернуться в Находку, не оформляя приход в японский порт. В пятницу, 20 апреля, когда судно прибыло в Находку, на его борт поднялся инспектор портового контроля и, обнаружив долг по зарплате перед экипажем за четыре месяца, принял решение задержать судна в порту до полного погашения задолженности.

Кроме того, профсоюз направил обращение транспортному прокурору Находки с просьбой провести проверку по факту невыплаты зарплаты и по факту неудовлетворительного технического состояния судна. По данным ДВО РПСМ, на судне есть ряд технических неполадок.