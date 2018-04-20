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В Находке арестовали судно из-за долга по зарплате перед экипажем
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В Находке арестовали судно из-за долга по зарплате перед экипажем 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 20 апреля. /ТАСС/. Портовые власти в пятницу задержали в порту Находка теплоход Lark под флагом Того из-за долга по зарплате перед экипажем, который за четыре месяца составил около $50 тыс. (около 3 млн рублей). Об этом сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.
"Сегодня в порту Находка портовыми властями задержан теплоход Lark под флагом государства Того. Оператором судна является судоходная компания Jessy Shipping Co. LTD, судовладельцем является компания Avant Shipping SA, из Панамы. Задержание теплохода произошло в связи с задержкой выплаты заработной платы экипажу судна за четыре месяца. Общая сумма задолженности составляет около $50 тыс. ", — сообщил Суханов.
Он рассказал, что три члена экипажа, который состоит из 14 жителей Приморья, перед отходом судна из Находки в японский порт Отару 9 апреля обратились в ДВО РПСМ с просьбой помочь получить задолженность по заработной плате. Когда судно прибыло в Отару, местные портовые власти, оповещенные о ситуации, планировали посетить его с проверкой. «Однако, узнав о предстоящей проверке в порту, капитан обратился к членам экипажа и попросил, чтобы они отказались от претензии по задолженности заработной платы, и даже обещал выплатить ее трем членам экипажа, которые написали жалобу», — рассказал Суханов.
Моряки заявили, что не откажутся от жалобы, пока весь экипаж не получит зарплату. Учитывая эти обстоятельства и угрозу задержания судна в порту Отару, капитан решил вернуться в Находку, не оформляя приход в японский порт. В пятницу, 20 апреля, когда судно прибыло в Находку, на его борт поднялся инспектор портового контроля и, обнаружив долг по зарплате перед экипажем за четыре месяца, принял решение задержать судна в порту до полного погашения задолженности.
Кроме того, профсоюз направил обращение транспортному прокурору Находки с просьбой провести проверку по факту невыплаты зарплаты и по факту неудовлетворительного технического состояния судна. По данным ДВО РПСМ, на судне есть ряд технических неполадок.
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