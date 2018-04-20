Форум «Ладога» пройдет в Выборгском районе

На первые две смены X окружного молодежного форума «Ладога» уже зарегистрировалось более 500 участников из 28 регионов России

Больше всего ребят, планирующих посетить форум, из Ленинградской области Санкт-Петербурга . Они пока активнее других оставляют заявки и анкеты в информационной системе «Молодежь России».

Регистрация на первую смену, которая посвяще можно до 7 мая.

Межрегиональный молодежный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» пройдет с 14 по 30 мая на базе лагеря «Голубое озеро» в Выборгском районе.

Форум «Ладога» проходит в Ленинградской области с 2009 года. За 10 лет число участников выросло в 10 раз. Предполагается, что в 2018 году на слет съедутся свыше 1300 молодых активистов, волонтеров, лидеров молодежных движений.

Система «Молодежь России» дает доступ ко всем мероприятиям в рамках молодежной политики от муниципального до федерального уровня и сократит время регистрации на них. Результаты активности молодежи при регистрации на мероприятия лягут в дальнейшем в основу рейтинга регионов по молодежной политике.