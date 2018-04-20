Ещё
Форум «Ладога» пройдет в Выборгском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Форум «Ладога» пройдет в Выборгском районе 

Ivyborg.ru 1 час назад
На первые две смены X окружного молодежного форума «Ладога» уже зарегистрировалось более 500 участников из 28 регионов России.
Больше всего ребят, планирующих посетить форум, из Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Они пока активнее других оставляют заявки и анкеты в информационной системе «Молодежь России».
Регистрация на первую смену, которая посвяще можно до 7 мая.
Межрегиональный молодежный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» пройдет с 14 по 30 мая на базе лагеря «Голубое озеро» в Выборгском районе.
Форум «Ладога» проходит в Ленинградской области с 2009 года. За 10 лет число участников выросло в 10 раз. Предполагается, что в 2018 году на слет съедутся свыше 1300 молодых активистов, волонтеров, лидеров молодежных движений.
Система «Молодежь России» дает доступ ко всем мероприятиям в рамках молодежной политики от муниципального до федерального уровня и сократит время регистрации на них. Результаты активности молодежи при регистрации на мероприятия лягут в дальнейшем в основу рейтинга регионов по молодежной политике.
Ivyborg.ru: последние новости
"Давай извиняйся": Школьницы в Петербурге сняли на видео избиение своей подруги В АПК Гатчинского района инвестирован почти 1 млрд рублей Полиция Ленобласти начала проверку во "Всеволожских тепловых сетях"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей133
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Первый легальный бордель открывается в России332
Европа ждет «Северный поток-2»118
РФ признала неспособность создавать спутники1236
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение