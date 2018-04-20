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«Россети» и «Ростех» создадут совместное предприятие для запуска цифровой сети
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«Россети» и «Ростех» создадут совместное предприятие для запуска цифровой сети 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание по созданию цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства, которая должна начать работать до 2013 года. Данная инициатива проводится в рамках поручения президента о переводе электроэнергетики в цифровой режим.
Для реализации провекта «Ростех» и «Россети» создадут современное предприятие, которое позволит построить в России уникальный электросетевой комплекс. Соответствующие ведомства проработают форму и объемы инвестирования ГК «Ростех» в ПАО «Россети» для реализации данного проекта.
Отметим, что «Россети» намерены потратить на импровизацию электросетей 1,3 триллиона рублей, при этом не привлекая федеральный бюджет. Основным источником денег станут кредиты, налоговые льготы тарифные средства и рост стоимости техприсоединения к сетям.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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