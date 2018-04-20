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Дмитрий Медведев провёл совещание о цифровом электросетевом комплексе
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Дмитрий Медведев провёл совещание о цифровом электросетевом комплексе 

АиФ Владимир 56 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Дмитрий Медведев провёл совещание о создании в России до конца 2030 года цифровой сети на основе оборудования и технологий отечественного производства во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о переводе электроэнергетики страны на цифровой режим работы.
В целях реализации этой инициативы предусмотрено создание совместных предприятий «Ростех» — «Россети» для развития в России необходимых условий для построения «интеллектуального» электросетевого комплекса.
Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объёмы инвестирования ГК «Ростех» в ПАО «Россети» для реализации данного проекта.
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