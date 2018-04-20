Противники «мусорного» завода еще раз сказали, что не поедут в Европу 

Противники мусоросжигающего завода еще раз официально заявили, что отказываются от поездки в Европу. Они считают, что это будет фарс.
Казанским активистам должны показать, как работают аналогичные предприятия за рубежом. Евротур почти проработан. По слова замглавы пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой, люди должны увидеть все собственными глазами до начала общественных слушаний по проекту. Они пройдут летом.
Строительство мусоросжигающего завода должно начаться осенью. Предприятие разместят в селе Осиново, которое находится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере».
22 апреля в парке «Крылья Советов» пройдет митинг против строительства завода.
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