Противники «мусорного» завода еще раз сказали, что не поедут в Европу

Противники мусоросжигающего завода еще раз официально заявили, что отказываются от поездки в Европу. Они считают, что это будет фарс. Казанским активистам должны показать, как работают аналогичные предприятия за рубежом. Евротур почти проработан. По слова замглавы пресс-службы президента РТ Лилии Галимовой , люди должны увидеть все собственными глазами до начала общественных слушаний по проекту. Они пройдут летом. Строительство мусоросжигающего завода должно начаться осенью. Предприятие разместят в селе Осиново, которое находится в нескольких километрах от казанского микрорайона « Салават Купере». 22 апреля в парке «Крылья Советов» пройдет митинг против строительства завода. Читайте также: Противники «мусорного» завода отказались от поездки в Европу Инвестор «мусорного» завода готовит график встреч с казанцами Казани может пройти референдум по строительству «мусорного» завода