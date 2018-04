Ğ¡Ñ‚Ñ€Ğ°ÑˆĞ½Ğ¾ Ñ�Ğ¼ĞµÑˆĞ½Ğ¾: 8 ĞºĞ¾Ğ¼ĞµĞ´Ğ¸Ğ¹ Ñ� Ñ‡ĞµÑ€Ğ½Ñ‹Ğ¼ Ñ�Ğ¼Ğ¾Ñ€Ğ¾Ğ¼ 

Страшно �мешно: 8 комедий � черным �мором

Ğš премьере на ivi комедийного ужаÑ�тика из Уфы «ĞœĞµÑ€Ñ‚вым повезло» мы Ñ�обрали еще неÑ�колько фильмов Ñ� очень черным Ñ�мором.

Мертвым повезло Мертвым повезло КриминальнаÑ� банда получила ответÑ�твенное задание — заказное убийÑ�тво, обÑ�тавленное так, чтобы полициÑ� подумала на Ñ�ерийного маньÑ�ка, который орудует здеÑ�ÑŒ неÑ�колько меÑ�Ñ�цев и держит в Ñ�трахе веÑ�ÑŒ город. Ğ�Ğ°Ñ�тоÑ�щий убийца Ñ�мотрел-Ñ�мотрел, как они выполнÑ�Ñ�Ñ‚ работу, ему не понравилоÑ�ÑŒ, и он решил показать маÑ�тер-клаÑ�Ñ�. Ğ�Ğ° них Ñ�амих, разумеетÑ�Ñ�.

Four Rooms, 1995

Коридорный Тедди выходит на дежур�тво в го�тинице в канун �ового года. �н должен �ледить за покоем по�то�льцев и выполн�ть мелкие поручени�. По�то�льцы в �ту ночь попада�т�� очень �транные, и некоторые �вно не в �воем уме.

Relatos salvajes, 2014

Добротный �борник черных комедий был изготовлен в �ргентине. �н ра��казывает о про�тых, но очень ра��ерженных л�д�х. �ни не ра�положены прощать обиды: один �обирает в �амолете в�ех �воих врагов, чтобы отом�тить в�ем одним махом, другой не в �илах у�тупить дорогу вопреки здравому �мы�лу, треть� от обиды разно�ит �об�твенну� �вадьбу.

Tucker and Dale vs Evil, 2010

И�тори� о том, как не�колько �тудентов отправл��т�� в ле� на отдых и напарыва�т�� на двух �трашенных мань�ков. Мань�ки, к�тати, очень напуганы попытками �тудентов защитить �во� �ну� жизнь.

Zombieland, 2009

�ебольша� группа выживших в зомби-апокалип�и�е решает о�тановить�� в парке развлечений в надежде, что там можно будет отдохнуть от непрерывной беготни.

What We Do in the Shadows, 2014

ĞŸÑ�евдодокументальное кино о трех Ñ�оÑ�едÑ�Ñ… по квартире, которые друг друга порÑ�дком доÑ�тали. Дело в том, что они беÑ�Ñ�мертные вампиры и живут уже очень давно. Ğ� мир вокруг, между прочим, менÑ�етÑ�Ñ� — вÑ�е Ñ�ложнее оÑ�таватьÑ�Ñ� в тени, вÑ�е Ñ�ложнее ориентироватьÑ�Ñ� в новых правилах.

КраÑ�ный отель L’auberge rouge, 2007

КраÑ�ный отель ХозÑ�ева одинокого отелÑ� в горах не Ñ�лишком напрÑ�гаÑ�Ñ‚Ñ�Ñ� в работе — у них практичеÑ�ки не бывает поÑ�тоÑ�льцев, Ğ° тех, кто вÑ�е-таки приезжает, они убиваÑ�Ñ‚, чтобы приÑ�воить Ñ�ебе их имущеÑ�тво. Спокойное течение жизни нарушаетÑ�Ñ� в тот день, когда в гоÑ�тиницу Ğ·Ğ°Ñ�елÑ�етÑ�Ñ� Ñ�вÑ�щенник, и у хозÑ�йки поÑ�влÑ�етÑ�Ñ� Ñ�тойкаÑ� потребноÑ�Ñ‚ÑŒ иÑ�поведатьÑ�Ñ� в грехах.

Burke and Hare, 2010

В�е �лучило�ь в XIX веке. Грабители могил зарабатыва�т на жизнь тем, что выкапыва�т трупы и воз�т их в Эдинбург�ку� военно-медицин�ку� школу. �днако, чтобы �колотить �о�то�ние, кладбища маловато, по�тому �метливые предприниматели начина�т убивать вполне жизне�по�обных л�дей. Крайне не рекомендует�� к про�мотру во врем� обеда.