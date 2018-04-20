Жильё для северян оплатит работодатель

Если финансирование программы жилищных сертификатов для северян останется прежним, то им придётся стоять в очереди на квартиры более ста лет. Регионы предложили возложить часть расходов на предприятия, и сенаторы согласились с этим.

Денег на сертификаты не хватает

Проблемы переселения работников с Крайнего Севера обсудили на «круглом столе» в Совете Федерации 19 апреля. Член Комитета палаты по социальной политике Татьяна Кусайко отметила, что Север играет огромную роль в развитии экономики России . «Стабильный рост промышленного производства во многом зависит от привлечения кадров, которые придут на смену пожилым людям, перед которыми у государства есть обязанности по переселению в районы с более благоприятными для здоровья климатическими условиями», — сказала сенатор.

Институт государственных жилищных сертификатов остаётся приоритетной формой при переселении граждан, отработавших определённый срок на Крайнем Севере. Средний размер жилищного сертификата составляет 1,2 миллиона рублей. Условиями его получения является работа на Севере дольше 15 лет и отсутствие в личной собственности жилья за пределами северных территорий. Граждане, которые отработали на севере более 35 лет, имеют право на получение 100-процентной субсидии, 30-35 лет — 95-процентной, 25-30 лет — 90-процентной, 20-25 лет — 85-процентной, 15-20 лет — 80-процентной.

По словам Татьяны Кусайко, в последние годы очередь на жильё среди северян сократилась на 10 процентов, но эти граждане остаются самой многочисленной категорией очередников в России. Очевидно, что федерального финансирования на их переселение недостаточно. «Общая потребность в государственных жилищных сертификатах для северян многократно превышает возможности федерального бюджета», — отметила сенатор. В Совет Федерации поступают обращения, связанные с проблемой переселения. Такие проблемы есть в Забайкальском, Приморском краях, на Камчатке, в Амурской и Тюменской областях, на Алтае и в Коми

Сложная ситуация в Мурманской области . Заместитель губернатора Евгений Никора сообщил, что ежегодно из региона выезжают не более 250 семей, и это в сто раз ниже потребности. Более 2,5 тысячи семей или 37 тысяч человек находятся в списке. При этом объём федерального финансирования уменьшается. В 2018 году на переселение в область направили 348 миллионов, в 2019 и 2020 году планируется направить по 326 миллионов. «Если такое финансирование сохранится, ожидание граждан в очереди превысит 130 лет. Пока люди стоят в очереди, они умирают, и в связи с этим очередь корректируется», — подчеркнул заместитель губернатора.

Предприятиям придётся раскошелиться

Представители регионов предлагают задействовать в финансировании программы переселения средства крупных предприятий, которые работают в северных регионах. Совет Федерации поддерживает эту инициативу, заявила « Парламентской газете » Татьяна Кусайко. «Решение задачи переселения требует консолидированного подхода, использования как государственных средств, так и средств крупных промышленных предприятий, — констатировала сенатор. — Необходимо проработать вопрос о привлечении средств крупнейших компаний, которые осуществляют деятельность по добыче и переработке природных ресурсов».

Общая потребность в государственных жилищных сертификатах для северян многократно превышает возможности федерального бюджета.

Минстрое эту идею тоже одобряют. Замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев сообщил, что на 1 января 2018 года 195 тысяч семей нуждаются в переселении, и на это нужно около 400 миллиардов рублей. Таких денег в федеральном бюджете нет. В 2017 году нашлось четыре миллиарда рублей, на эти средства переселили 2200 семей. В 2018 году предусмотрено 5,5 миллиарда рублей.

Замминистра обратил внимание, что в России уже есть успешный опыт финансирования переселения работников из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Такая система действует в Красноярском крае , где « Норильский Никель » оплачивает своим работникам часть жилищного сертификата. «Можно привлечь и другие организации, которые ведут добычу полезных ископаемых на Севере», — сказал Юрий Гордеев. Но пока ни одна компания на предложение Минстроя не откликнулась.

В Минстрое считают интересной и инициативу Республики Саха (Якутия) , которая предлагает обязать предприятия отчислять один процент прибыли в специальный фонд, средства из которого пойдут на переселение граждан. По подсчётам Минстроя, ежегодно получится собрать до 16 миллиардов рублей. Это не решит полностью проблему переселения, но позволит сократить очередь на жильё.

Не только переселять, но и привлекать работников

В ходе «круглого стола» прозвучали и другие предложения о том, как улучшить жизнь граждан, которые работали на Крайнем Севере. Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Валентина Зганич отметила, что в законе о жилищных субсидиях для северян не говорится о стаже службы в органах внутренних дел , противопожарной службе. К сенатору обратился житель Ненецкого автономного округа , который 18 лет отработал в УВД, но не может получить 100 процентного жилищного сертификата, так как стаж службы в органах не суммируется с гражданским стажем. Эти моменты следует уточнить в законодательстве, считает парламентарий.