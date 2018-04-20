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После вмешательства прокуратуры работникам выплатили долги по зарплате
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После вмешательства прокуратуры работникам выплатили долги по зарплате 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Прокуратура Майкопа провела проверку исполнения требований трудового законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».
«На момент проверки в ФГБ НУ «Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» перед шестью научными работниками имелась задолженность по стимулирующим выплатам, входящим в составную часть заработной платы, на общую сумму 940 тыс. рублей», рассказали в Прокуратуре по Адыгее.
Прокуратурой города в адрес руководства института внесено представление. В результате принятых прокуратурой города мер, задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки Государственной инспекцией труда в Республике Адыгея в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.
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