После вмешательства прокуратуры работникам выплатили долги по зарплате

Прокуратура Майкопа провела проверку исполнения требований трудового законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства».

«На момент проверки в ФГБ НУ «Адыгейский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» перед шестью научными работниками имелась задолженность по стимулирующим выплатам, входящим в составную часть заработной платы, на общую сумму 940 тыс. рублей», рассказали в Прокуратуре по Адыгее

Прокуратурой города в адрес руководства института внесено представление. В результате принятых прокуратурой города мер, задолженность по заработной плате выплачена в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки Государственной инспекцией труда в Республике Адыгея в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.