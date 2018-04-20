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Три краснодарских трамвая временно поменяют маршрут
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Три краснодарских трамвая временно поменяют маршрут 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
Это связано с ремонтом путей в ночное время
Три краснодарских трамвая временно поменяют маршрут.
С 20 по 25 апреля на пересечении Железнодорожной и Дмитриевской Дамбы планируют проводить ремонт рельсов. Специалисты будут работать в ночное время — с 22.00 до 05.00 каждый день.
Как сообщили в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении, временно изменят путь следования трех трамвайных маршрутов: № 4, 5, 8.
Трамваи маршрута № 4 с 21.00 будут следовать из Комсомольского микрорайона по Садовой до Декабристов.
Последние вагоны по обычному маршруту отправятся из Комсомольского микрорайона в 20.43, от Индустриальной — в 21.40.
Трамваи № 5 с 21.30 из Пашковского микрорайона и от Солнечной будут следовать по Садовой в обоих направлениях. Последние вагоны на Коммунаров отправятся от Солнечной — в 21.12, от Бершанской — в 21.23 часов.
Трамваи маршрута № 8 с 21.30 часов от хладокомбината и от Солнечной также будут следовать по Садовой в обоих направлениях.
Последние вагоны на Коммунаров отправятся от Солнечной — в 21.07, от хладокомбината — в 21.26, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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