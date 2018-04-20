КС отказался рассматривать жалобу москвички о несправедливо полученном штрафе

Конституционный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы жительнице Москвы . Женщина не хотела оплачивать штраф за неоплату парковки, которую зафиксировала автоматика. Об этом сообщил сайт Конституционного суда России.

Конституционный суд опубликовал заявление, в котором говорится, что москвичка пыталась оспорить положение городского кодекса об административных нарушениях, которое позволяет брать штрафы за неоплаченную парковку.

Женщина заявила, что действующее законодательство не учитывает все обстоятельства дела. Нарушители, по ее мнению, не могут оспорить свою вину. Все это противоречит Конституции.

Однако в документе КС РФ написано, что само по себе положение закона направлено на обеспечение правопорядка. Оно не может нарушать конституционные права граждан.