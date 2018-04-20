Ещё
КС отказался рассматривать жалобу москвички о несправедливо полученном штрафе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

КС отказался рассматривать жалобу москвички о несправедливо полученном штрафе 

360tv.ru 1 час назад
Конституционный суд РФ отказал в рассмотрении жалобы жительнице Москвы. Женщина не хотела оплачивать штраф за неоплату парковки, которую зафиксировала автоматика. Об этом сообщил сайт Конституционного суда России.
Конституционный суд опубликовал заявление, в котором говорится, что москвичка пыталась оспорить положение городского кодекса об административных нарушениях, которое позволяет брать штрафы за неоплаченную парковку.
Женщина заявила, что действующее законодательство не учитывает все обстоятельства дела. Нарушители, по ее мнению, не могут оспорить свою вину. Все это противоречит Конституции.
Однако в документе КС РФ написано, что само по себе положение закона направлено на обеспечение правопорядка. Оно не может нарушать конституционные права граждан.
Мужчина устроил стрельбу в Санкт-Петербурге в ответ на замечание о неправильной парковке. 48-летний водитель иномарки припарковался в неположенном месте — на газоне у городского Мониторингового Центра. На это обратил внимание другой петербуржец и сделал замечание автомобилисту. Словесная перепалка переросла в драку, после этого владелец автомобиля четыре раза выстрелил в оппонента из травматического пистолета. С полученными ранениями пострадавшего госпитализировали.
360tv.ru: последние новости
Чеченский «Халк» и «Руки‐базуки» встретились в Пятигорске Три сотрудника прокуратуры добровольно ушли в отставку в Сочи «Дом построили, кому еще 4 мешают». Как махинации с недвижимостью на Кубани обернулись 40 уголовным делами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание326
«Весь салон залит кровью»128
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей141
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-40029
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть48
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
02:51
В России может резко подорожать сотовая связь
Личный счет
00:54
Путина исключили из рейтинга самых влиятельных людей
США В мире
00:24
Чёрный кот свалился с 9 этажа и убежал
Происшествия Общество
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение