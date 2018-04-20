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Румыния намерена укрепить диалог с Италией по вопросу дальнейшего развития Евросоюза
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Румыния намерена укрепить диалог с Италией по вопросу дальнейшего развития Евросоюза 

ИА Синьхуа 1 час назад
Бухарест, 20 апреля /Синьхуа/ — Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила, что Румыния намерена укрепить диалог с Италией по вопросу дальнейшего развития Евросоюза для совместного противодействия различным вызовам.
В четверг В. Дэнчилэ встретилась с прибывшим с визитом премьер-министром Италии Паоло Джентилони. На совместной пресс-конференции по итогам встречи глава румынского правительства заявила, что 1 января 2019 года Румыния начнет председательствовать в Евросоюзе и рассчитывает принять активное участие в обсуждении будущего ЕС. По ее словам, будучи особыми партнерами, Румыния и Италия придерживаются общей идеи объединенной, стабильной и сильной Европы. Она уверена, что две страны будут вместе противодействовать различным вызовам, включая выход Великобритании из ЕС.
Говоря о двусторонних отношениях, В. Дэнчилэ заявила, что Италия является вторым по величине торговым партнером Румынии. В прошлом году объем двусторонней торговли приблизился к 14 млрд евро, что является наивысшим уровнем за последние десять лет.
П. Джентилони, в свою очередь, заявил, что Италия надеется на укрепление сотрудничества с Румынией во всех областях. Он отметил, что в Румынии работают 25 тыс. итальянских компаний. Италия заинтересована в размещении инвестиций в Румынии в таких областях, как сельское хозяйство, технические инновации, энергетика, банковский сектор и оборона.
В четверг президент Румынии Клаус Йоханнес также встретился с П. Джентилони. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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