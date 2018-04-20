Посол КНР в США: Торговая война подорвет взаимное доверие между двумя странами 

Цуй Тянькай полагает, что любой конфликт можно решить при помощи переговоров.
Торговая война отравит общую атмосферу китайско-американских отношений и подорвет взаимное доверие между двумя странами. Такое заявление сделал посол КНР в США Цуй Тянькай.
— Торговая война не только причинит вред экономикам двух стран, но также отравит общую атмосферу китайско-американских отношений, подорвет взаимное доверие и причинит ущерб росту мировой экономики, — отметил он.
По мнению китайского посла, любой конфликт можно решить при помощи диалога и переговоров.
Тем не менее, он отметил, что Китай примет ответные меры в случае дальнейшей эскалации торговой войны со стороны США, передает "Парламентская газета".