Посол КНР в США: Торговая война подорвет взаимное доверие между двумя странами

Цуй Тянькай полагает, что любой конфликт можно решить при помощи переговоров.

Торговая война отравит общую атмосферу китайско-американских отношений и подорвет взаимное доверие между двумя странами. Такое заявление сделал посол КНР США Цуй Тянькай.

— Торговая война не только причинит вред экономикам двух стран, но также отравит общую атмосферу китайско-американских отношений, подорвет взаимное доверие и причинит ущерб росту мировой экономики, — отметил он.

По мнению китайского посла, любой конфликт можно решить при помощи диалога и переговоров.