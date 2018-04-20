Коммунисты делают ставку на миллионера 

Традиция праймериз — то есть предварительного определения самого проходного кандидата от партии — все шире входит в нашу политическую жизнь. Как известно, первыми предварительно стали выяснять внутренние рейтинги своих активистов «единороссы». Попытки праймериз были у и правых, хотя они и не стали системными.
Поговаривали, что на этот раз, кажется, Дмитрий Гудков предлагал правым выбрать единого кандидата путем праймериз. Однако эта идея не вызвала энтузиазма у «Яблока», которое всегда стоит особняком. И, как мы теперь знаем, в мэры собралась уже тройка оппозиционеров. Не исключено, что заявку на мэрство на правом фланге сделают и другие самозванные кандидаты.
А вот левые все-таки решили попытаться в своей среде выявить фаворита. О чем уже официально объявлено. Тем более, что подобный опыт, хоть и не слишком удачный, у них был накануне президентских выборов, когда при активной поддержке «Левого фронта» Удальцова было проведено интернет-голосование, фаворитами которого стали Павел Грудинин и Юрий Болдырев. В результате руководство КПРФ, как могло, тянуло время. А когда, наконец, согласилось с выдвижением Грудинина, время было потеряно, и сама кампания провалена.
На этот раз все намечено провести заранее. По имеющейся информации, в условные бюллетени будет внесено семь фамилий — шесть от КПРФ и одна от «Левого фронта». Самое примечательное, что из шести кандидатов — коммунистов — Зарубин, Тарасов, Рашкин, Кумин, Балашов, Парфенов, некоторой известностью в столице пользуется только Валерий Рашкин.
Однако известны и его претензии на то, чтобы стать преемником Зюганова, и поэтому вряд ли однопартийцы-соперникии дадут ему возможность провести собственную пира-кампанию в столице. От «Левого фронта» в праймериз будет участвовать журналист Шевченко, который когда-то был ярым монархистом. А ныне позиционирует себя исключительно «красным». Пикантность его участия в праймериз заключается в том, что на прошлых мэрских выборах он выступал доверенным лицом… Сергея Собянина.
Но праймериз — вещь, конечно, полезная, когда такая процедура помогает активизировать внутрипартийную жизнь, обкатать новые идеи и проекты, выдвинуть новых активистов, способных поднять престиж политического движения. Однако уже ходят слухи, что нынешние коммунистические праймериз сыграют роль декорации для того, чтобы выдвинуть на столичных выборах мало известного Вадима Кумина. Как утверждают, опять-таки, как и в случае с Грудининым, миллионера, бывшего депутат Госдумы и экс-шефа ВО " Технопромэкспорт".
Так или иначе, но имя единого кандидата народно-патриотических сил мы скоро узнаем. Но даже в среде членов КП РФ циркулируют слухи о том, что престарелый лидер Геннадий Зюганов, который на прошлых выборах в Мосгордуму так удачно договорился с властями об избрании туда своего внука Леонида, отнюдь не расположен к серьезному соперничеству с Сергеем Собяниным. И дальше грозных заявлений в адрес антинародной власти дело не пойдет. А потому объявленные праймериз и должны как бы прикрыть пассивность партии в сентябре и выдвижение фигуры, явно не интересной москвичам.