Орловский детсад обязали взять на работу женщину, судимую за побои

Железнодорожный районный суд Орла обязал аннулировать приказ об увольнении одной из сотрудниц детского сада №20. Учреждение дошкольного образования обязали восстановить женщину в должности.

Она работала сначала помощником воспитателя, потом дворником. Основанием для увольнения в феврале 2018 года послужила поступившая в адрес работодателя справка ИЦ УМВД России по Орловской области о наличии у женщины судимости по части 1 статьи 116 УК РФ. В декабре 2015 года она была признана виновной в нанесении побоев и получила наказание в виде штрафа.

Райсуд посчитал, что преступление, за которое женщина была осуждена, перестало быть общественно опасным деянием. Так как решением федеральных законодателей насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, были декриминализированы и перенесены из УК в КоАП. В связи с этим все правовые последствия, связанные с осуждением сотрудницы детсада, аннулированы.

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