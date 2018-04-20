Министр образования занялся лужей в Бердске

Здание располагается в низине, поэтому вода сюда стекает со всех окрестностей. Рушатся стены, под фундаментом образуются пустоты, здание проседает. В 2009 году делали укрепление стен стяжкой, это значит, что уже в это время вода настолько сильно размочила фундамент, что потребовалось серьезное вмешательство.

В 2018 году, по словам начальника бердского УЖКХ Владимира Захарова, из лужи по оперативному запросу уже откачивали воду. Он же рассказал, что по предотвращению возникновения подтопления колледжа в будущем управлением капитального строительства разработана проектно-сметная документация по строительству ливневки. Стоимость работ — пять миллионов рублей, в этом году выделено три миллиона. Уже проведены торги и определен подрядчик. Работы начнутся в этом году, но поскольку финансирование выделяется частями, закончатся они лишь на следующий год.

Директор Бердского электромеханического колледжа Раиса Устинова не согласна ждать так долго. «Не так давно в колледже был проведен дорогостоящий ремонт, а в нынешнем году из-за постоянно подмокающего фундамента по стене снова пошла трещина, — говорит Раиса Устинова. — Очень жаль будет „слить в лужу“ бюджетные деньги, а потому я обратилась за помощью к министру образования Новосибирской области ».

Вчера, 19 апреля, исполняющий обязанности министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук лично приехал в БЭМК. Он осмотрел здание и обратил внимание, что фундамент действительно «гуляет». Чтобы в обозримом будущем «не потерять здание», руководитель министерства через вице-мэра по социальным вопросам Сергея Носова обратился к мэру Бердска Евгению Шестернину с предложением написать ходатайство на имя губернатора НСО и попросить выделить из областного бюджета 2 млн рублей для того, чтобы работы по строительству ливневной канализации были завершены уже в этом году.

Через неделю Сергей Федорчук намерен вновь наведаться в Бердск, чтобы встретиться с Евгением Шестерниным и проконтролировать ситуацию.