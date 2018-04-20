Принимающие участников ЧМ-2018 города Подмосковья подключат к системе видеонаблюдения «Безопасный регион»

Города Подмосковья , задействованные в проведении чемпионата мира по футболу 2018 г., будут подключены к системе видеонаблюдения «Безопасный регион». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе министерства имущественных отношений Московской области.

«На период 2018-2021 гг. запланировано дальнейшее развитие комплексной системы видеонаблюдения регионального уровня «Безопасный регион». В этом году в число приоритетных для подключения к системе вошли муниципалитеты, задействованные в ходе проведения чемпионата мира по футболу», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в 2018-2021 гг. камеры видеонаблюдения также продолжат устанавливать в подмосковных районах и муниципалитетах с наиболее сложной криминогенной ситуацией, в местах массового скопления граждан, а также в подъездах многоквартирных домов.

«По итогам 2017 г. количество преступлений в общественных местах в городах с населением более 100 тыс. жителей снизилось в среднем на 30%. В частности, в Домодедово (на 37%), Подольске (на 26%) и Люберцах (на 21%), являющихся приоритетными территориями для развития системы», — пояснили в пресс-службе.

По данным Минимущества Подмосковья, наилучшая динамика по развитию системы отмечена в Химках Красногорске , Королеве, Подольске и Одинцовском районе. «Там камерами видеонаблюдения оснащены все школы, детские сады и коммерческие объекты», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве напомнили, что первые комплекты системы поступили в Подмосковье в 2012 г. в рамках федеральной программы «Безопасный город», а в 2015 г. в области началась работа по созданию комплексной системы видеонаблюдения регионального уровня «Безопасный регион».

«В 2015-2016 гг. создана необходимая техническая инфраструктура для работы системы, в частности, сформирован региональный центр видеонаблюдения, а также муниципальные центры видеоданных с возможностью хранения информации до 30 суток в 104 городах. В 22 крупных муниципалитетах региона видеокамеры были установлены в местах массового пребывания и проживания людей и на социально значимых объектах. На сегодня к системе «Безопасный регион» подключены все муниципалитеты Подмосковья, установлено 18 тыс. камер видеонаблюдения», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что в 2017 г. основной акцент был сделан на дальнейшее расширение зоны покрытия системы и на обеспечение условий для ее эффективного использования правоохранительными органами . «Проведено централизованное обучение — подготовку прошли более 1 тыс. сотрудников правоохранительных органов», — заключили в министерстве.

По данным сайта правительства Московской области, на территории региона для команд-участниц ЧМ-2018 создано 17 тренировочных баз, они расположены в Бронницах Долгопрудном , Химках, Истре Лобне , Домодедово, Наро-Фоминске , а также в Раменском Солнечногорском , Пушкинском, Дмитровском, Одинцовском районах.