Дальневосточные синоптики начали использовать данные японского погодного спутника

Управления гидрометеослужбы на Камчатке, в Хабаровском и Приморском краях приступили к использованию в работе данных метеорологического японского спутника «Химавари-8». Об этом ТАСС в пятницу рассказал заместитель директора Дальневосточного центра НИЦ «Планета», предоставляющего доступ к обработанным данным спутника, Алексей Давиденко.

«Данные доступны для Хабаровского, Дальневосточного, Камчатского и Приморского управлений гидрометеослужбы (УГМС). У каждого из них есть свой веб-адрес, по которому они получают данные. Сам программный комплекс, который мы разработали, позволяет визуализировать большой перечень информации как спутниковой съемки, так и ее обработки», рассказал Давиденко.

По его словам, работать над представлением данных спутника российским УГМС НИЦ «Палента» начал еще в 2015 году, почти сразу после запуска «Химавари-8». Разрешение на прямое получение на свой комплекс информации от японского метеоспутника получено в рамках межправительственного договора.

По информации пресс-службы Примгидромета, информация от «Химавари-8» дает возможность оперативно следить за развитием и перемещением циклонов, атмосферных фронтов, полей облачности. А охват спутниковыми данными значительной территории Дальнего Востока позволит увеличить заблаговременность прогнозирования опасных ливней, гроз, шквалов и града.

«Специалисты Примгидромета рассчитывают, что информация со спутника «Химавари-8» станет хорошим дополнительным инструментом прогнозирования в и без того широком выборе средств, методик и моделей для составления прогнозов, позволит повысить качество и эффективность предупреждений об опасных природных явлениях, наносящих значительный ущерб экономике и населению края», сообщает пресс-служба.

«Химавари-8» — представитель новой серии японских метеорологических спутников. Аппарат осуществляет съемку каждые 10 минут. Основной инструмент спутника — AHI (Advanced Himawari Imager) позволяет вести наблюдение Земли в 16 диапазонах длин волн: три — в видимом, три — в ближнем инфракрасном и 10 — в инфракрасном диапазоне.