В зоне риска: как себя чувствуют донские виноделы 

Денег выделят меньше
В 2017 году на развитие виноградарства Ростовской области было выделено 33 млн рублей из бюджета, в этом году планируется выделить меньше — 28,5 млн рублей. В 2017 году в области собрали 5 тыс. тонн винограда. Средняя урожайность составила 47 ц/га. За этот же год в Краснодарском крае, например, собрали 40–50 центнеров с гектара, в Ставропольском — 60–70 центнеров.
Как заявлял начальник управления развития отраслей растениеводства Минсельхозпрода Ростовской области Виктор Малый, выращивать виноград для производства вина в регионе — рискованная затея, потому что виноград здесь подвержен вымерзанию из-за северных погодных условий, и чаще случаются неурожаи. Но не только эти проблемы волнуют виноградарей.
Без господдержки и лицензирования
Виноделы отмечают, что основные проблемы сейчас — трудности лицензирования, отсутствие отечественных качественных саженцев, инфраструктуры и недостаточное субсидирование. А также законодательной базы. Виноделы давно просят принять «Закон о вине». Согласно нему, виноделие не будет регулировать теми же актами, как и производство или оборот продукции с высоким содержанием спирта. Предлагается разграничить производство алкогольной продукции на основе этилового спирта и производство алкогольных напитков из винограда. В региональный закон «О развитии сельского хозяйства в Ростовской области» уже внесены поправки, которые приравнивают виноградарство к сельскому хозяйству. Это важное условие для получения бюджетных субсидий.
«Проблем у нас несколько: недостаточная государственная поддержка (субсидии не предоставляются) и отсутствие качественной транспортной логистики: давно просим построить дорогу. Нет никакого указателя, люди не знают куда ехать. Приходится сбрасывать им GPS координаты нашей винодельни. В Краснодарском крае подобных проблем нет. И еще, конечно, необходим закон о вине, он положительно скажется на всей отрасли», — рассказала «ФедералПресс» представитель винодельни «Эльбузд» Виктория.
«Общая площадь наших виноградников порядка 16 га. Саженцы приходится покупать за рубежом, то, что нам нужно, к сожалению, не производится в России, а если и производится, то неудовлетворительного качества. Сейчас практически все винодельни завозят саженцы из Италии и Сербии, в том числе и мы. Покупаем около 100 рублей за саженец, причем покупка отечественных обходилась бы нам дороже. Главная проблема сейчас –лицензирование. Оно есть и вроде как работает. Но получить лицензию очень сложно, хотя легче, чем раньше, когда лицензию просто не давали. В наших планах — расширение площади виноградников. Я считаю, что для эффективного развития отрасли необходимо упростить требования к лицензированию и выдаче марок. Слишком жестко сейчас регламентируется эта сфера. И еще важно — субсидирование. Не всегда его удастся получить. Этим занимается министерство сельского хозяйства, сейчас очень сложные бюрократические схемы получения субсидий. Фермеру вместо того, чтобы пригласить представителя министерства и показать свои виноградники, приходится собирать кипу бумажек и доказывать, что он действительно посадили виноград», — говорит генеральный директор ООО «Кантина» Кирилл Кривонос.
«Долина Дона» пытается помочь
Винный кластер «Долина Дона» был создан в сентябре 2015 года. С тех пор количество участников выросло с 7 до 22. В объединение входят такие компании как «Эльбузд», Вилла Звезда», «Донские бочки», «Татьяна Трэвэл Тур», ООО «Виноград», «Вина Долины Дона», Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко и другие. Кластер должен помогать его участникам добиться увеличения площади закладки виноградников, наращивания объемов производства качественного вина и развития смежных отраслей, в частности туризма.
Однако в винодельне «Эльбузд» редакции рассказали, что, по их мнению, кластер не оказывает никакого положительного влияния, и помощи они не видят. Интересно, что в Ростове, помимо кластера, создана кафедра на базе Донского технического государственного университета, которая называется «Техника и технология виноделия и виноградарства». В этом году состоится первый выпуск специалистов, у ВУЗа подписано соглашение с некоторыми винодельческими компаниями, там студенты проходят практику.
В надежде на ЧМ Донское виноделие является одним из драйверов для привлечения федерального турпотока и даже иностранных туристов. Многие виноделы рассчитывают на мундиаль. «У нас уже есть несколько заявок от туристических групп, например из Бразилии, для них будет организована экскурсия по винодельне. Не знаем, насколько эти заявки реальны, и действительно ли туристы приедут. Наша компания владеет еще гостиницей, так вот там заполняемость 100%», — отметила в разговоре представители «Эльбузд» Виктория.
Вино планируют продавать и через конгресс-отели. Например, к ЧМ в конгресс-отеле «Дон-плаза» у каждого туриста будет возможность приобрести местное вино в качестве донского сувенира, а также пройти винными маршрутами. Виноделы верят, что чемпионат мира окажет положительное влияние на их бизнес, который продолжает находится в зоне риска.