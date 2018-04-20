В зоне риска: как себя чувствуют донские виноделы

Денег выделят меньше

В 2017 году на развитие виноградарства Ростовской области было выделено 33 млн рублей из бюджета, в этом году планируется выделить меньше — 28,5 млн рублей. В 2017 году в области собрали 5 тыс. тонн винограда. Средняя урожайность составила 47 ц/га. За этот же год в Краснодарском крае , например, собрали 40–50 центнеров с гектара, в Ставропольском — 60–70 центнеров.

Как заявлял начальник управления развития отраслей растениеводства Минсельхозпрода Ростовской области Виктор Малый, выращивать виноград для производства вина в регионе — рискованная затея, потому что виноград здесь подвержен вымерзанию из-за северных погодных условий, и чаще случаются неурожаи. Но не только эти проблемы волнуют виноградарей.

Без господдержки и лицензирования

Виноделы отмечают, что основные проблемы сейчас — трудности лицензирования, отсутствие отечественных качественных саженцев, инфраструктуры и недостаточное субсидирование. А также законодательной базы. Виноделы давно просят принять «Закон о вине». Согласно нему, виноделие не будет регулировать теми же актами, как и производство или оборот продукции с высоким содержанием спирта. Предлагается разграничить производство алкогольной продукции на основе этилового спирта и производство алкогольных напитков из винограда. В региональный закон «О развитии сельского хозяйства в Ростовской области» уже внесены поправки, которые приравнивают виноградарство к сельскому хозяйству. Это важное условие для получения бюджетных субсидий.

«Проблем у нас несколько: недостаточная государственная поддержка (субсидии не предоставляются) и отсутствие качественной транспортной логистики: давно просим построить дорогу. Нет никакого указателя, люди не знают куда ехать. Приходится сбрасывать им GPS координаты нашей винодельни. В Краснодарском крае подобных проблем нет. И еще, конечно, необходим закон о вине, он положительно скажется на всей отрасли», — рассказала «ФедералПресс» представитель винодельни «Эльбузд» Виктория.

«Общая площадь наших виноградников порядка 16 га. Саженцы приходится покупать за рубежом, то, что нам нужно, к сожалению, не производится в России , а если и производится, то неудовлетворительного качества. Сейчас практически все винодельни завозят саженцы из Италии Сербии , в том числе и мы. Покупаем около 100 рублей за саженец, причем покупка отечественных обходилась бы нам дороже. Главная проблема сейчас –лицензирование. Оно есть и вроде как работает. Но получить лицензию очень сложно, хотя легче, чем раньше, когда лицензию просто не давали. В наших планах — расширение площади виноградников. Я считаю, что для эффективного развития отрасли необходимо упростить требования к лицензированию и выдаче марок. Слишком жестко сейчас регламентируется эта сфера. И еще важно — субсидирование. Не всегда его удастся получить. Этим занимается министерство сельского хозяйства , сейчас очень сложные бюрократические схемы получения субсидий. Фермеру вместо того, чтобы пригласить представителя министерства и показать свои виноградники, приходится собирать кипу бумажек и доказывать, что он действительно посадили виноград», — говорит генеральный директор ООО «Кантина» Кирилл Кривонос.

«Долина Дона» пытается помочь

Винный кластер «Долина Дона» был создан в сентябре 2015 года. С тех пор количество участников выросло с 7 до 22. В объединение входят такие компании как «Эльбузд», Вилла Звезда», «Донские бочки», «Татьяна Трэвэл Тур», ООО «Виноград», «Вина Долины Дона», Всероссийский научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко и другие. Кластер должен помогать его участникам добиться увеличения площади закладки виноградников, наращивания объемов производства качественного вина и развития смежных отраслей, в частности туризма.

Однако в винодельне «Эльбузд» редакции рассказали, что, по их мнению, кластер не оказывает никакого положительного влияния, и помощи они не видят. Интересно, что в Ростове, помимо кластера, создана кафедра на базе Донского технического государственного университета, которая называется «Техника и технология виноделия и виноградарства». В этом году состоится первый выпуск специалистов, у ВУЗа подписано соглашение с некоторыми винодельческими компаниями, там студенты проходят практику.

В надежде на ЧМ Донское виноделие является одним из драйверов для привлечения федерального турпотока и даже иностранных туристов. Многие виноделы рассчитывают на мундиаль. «У нас уже есть несколько заявок от туристических групп, например из Бразилии , для них будет организована экскурсия по винодельне. Не знаем, насколько эти заявки реальны, и действительно ли туристы приедут. Наша компания владеет еще гостиницей, так вот там заполняемость 100%», — отметила в разговоре представители «Эльбузд» Виктория.

Вино планируют продавать и через конгресс-отели. Например, к ЧМ в конгресс-отеле «Дон-плаза» у каждого туриста будет возможность приобрести местное вино в качестве донского сувенира, а также пройти винными маршрутами. Виноделы верят, что чемпионат мира окажет положительное влияние на их бизнес, который продолжает находится в зоне риска.