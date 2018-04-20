В Омской области начали проектировать цифровую подстанцию «Кристалл»

Создать в России до конца 2030 года цифровую сеть на основе оборудования и технологий отечественного производства необходимо для обеспечения перехода страны на цифровую экономику. Для развития в России необходимых условий для построения «интеллектуального» электросетевого комплекса будут созданы совместные предприятия «Россети» — «Ростех» . Дмитрий Медведев дал поручение профильным министерствам и ведомствам совместно с заинтересованными сторонами проработать форму и объемы инвестирования ГК «Ростех» в ПАО «Россети» для реализации данного проекта.

В 2018 году филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу «Россети») — «Омскэнерго» уже приступили к проектированию цифровой подстанции «Кристалл» напряжением 110 кВ. Проект реализуется в рамках стратегии «Россетей» по цифровизации российского электросетевого комплекса. Инвестиции составят более 700 млн рублей.

Подстанция «Кристалл» будет построена в Советском округе для повышения качества и надежности электроснабжения омичей. В последние годы нагрузка на подстанции района («Энтузиастов», «Северо-Западная» и «Советская») существенно возросла. Это связано с подключением дополнительных потребителей: новых жилых кварталов, крупных гипермаркетов, предприятий малого и среднего бизнеса. Появление подстанции «Кристалл» позволит не только полностью обеспечить электроэнергией активно развивающийся район, но и даст возможность потребителям снизить расходы на электроэнергию, а также сведет к минимуму вероятность технологических нарушений.

«Умные» технологии энергообъекта предполагают подробную самодиагностику цифровых устройств, что позволяет в online-режиме контролировать все процессы, происходящие с оборудованием. В случае неисправностей интеллектуальные системы анализа данных дадут рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту.