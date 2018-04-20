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В столичных культурных центрах проведут 85 бесплатных лекций и занятий по информационным технологиям
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В столичных культурных центрах проведут 85 бесплатных лекций и занятий по информационным технологиям 

Агентство «Москва» 1 час назад
Бесплатные лекции и занятия по информационным технологиям пройдут в культурных центрах столицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
«С 23 по 28 апреля 2018 г. во всех столичных культурных центрах пройдут лекции и практические занятия, посвященные современным информационным технологиям. На них расскажут о достижениях в робототехнике и о принципах работы Единой медицинской информационно-аналитической системы, научат основам программирования и познакомят с особенностями получения госуслуг через интернет. Перед посетителями выступят инженеры, научные сотрудники вузов, программисты и фотографы», — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что всего запланировано проведение 85 таких лекций и занятий, их смогут посетить все желающие.
Вход на мероприятия свободный, но в некоторых случаях потребуется пройти регистрацию на сайте культурного центра или по телефону. Каждая лекция рассчитана на 25-100 человек, число участников зависит от вместительности зала в центре. Подробное расписание всех лекций и занятий можно найти на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.
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