В столичных культурных центрах проведут 85 бесплатных лекций и занятий по информационным технологиям

Бесплатные лекции и занятия по информационным технологиям пройдут в культурных центрах столицы. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

«С 23 по 28 апреля 2018 г. во всех столичных культурных центрах пройдут лекции и практические занятия, посвященные современным информационным технологиям. На них расскажут о достижениях в робототехнике и о принципах работы Единой медицинской информационно-аналитической системы, научат основам программирования и познакомят с особенностями получения госуслуг через интернет. Перед посетителями выступят инженеры, научные сотрудники вузов, программисты и фотографы», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что всего запланировано проведение 85 таких лекций и занятий, их смогут посетить все желающие.

Вход на мероприятия свободный, но в некоторых случаях потребуется пройти регистрацию на сайте культурного центра или по телефону. Каждая лекция рассчитана на 25-100 человек, число участников зависит от вместительности зала в центре. Подробное расписание всех лекций и занятий можно найти на сайте Московской дирекции по развитию культурных центров.