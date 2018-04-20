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В Ростове в дни ЧМ-2018 начнет работу проект «Футбол объединяет»
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В Ростове в дни ЧМ-2018 начнет работу проект «Футбол объединяет» 

Деловое сообщество 1 час назад
Во время Чемпионата мира по футболу-2018 в Ростове-на-Дону начнет работу «Футбол объединяет», который придумали студенческие спортивные союзы России и Германии. В его рамках в город приедут болельщики из города-побратимов.
В частности, ожидается делегация из немецкого Дортмунда. Молодежь уже сблизили международные обмены, студенты знакомятся с местной политикой, культурой и традициями. По словам начальника отдела по делам молодежи городской администрации Андрея Косенко, представители этого города явно захотят посетить сквер, названный в честь Дортмунда, а также набережную и новый парк на левом берегу Дона. Также в Ростов среди фанатов прибудет часть бывших жителей южной столицы.
У Ростова-на-Дону 15 городов-побратимов: Глазго (Шотландия), Плевен (Болгария), Дортмунд и Гера (Германия), Ле-Ман (Франция), Мобил (США), Волос (Греция), Каяни (Финляндия), Чхончжу (Южная Корея), Анталья (Турция), Яньтай (Китай), Ереван (Армения), Одесса (Украина), Севилья (Испания) и Минск (Беларуссия).
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