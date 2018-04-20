Ещё
В центре Ярославля начали вырывать бин-боксы. С корнем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В центре Ярославля начали вырывать бин-боксы. С корнем 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Яростно взялись в Ярославле за борьбу с незаконными бинбоксами. Ну улице Свободы напротив банка, рядм с офтальмологической клиникой бин-бокс вырвали, как больной зуб — с корнем. На месте ящика осталась зияющая дыра.
Размещение рекламы на этих бин-боксах прокуратура признала незаконным и заставила мэра Ярославля убрать ящики.
Дыра образовалась у пешеходного перехода. В группе «Жесть Ярославля» переживают:
— Яма опасная!
Как будут устранять эту опасность, мэрия пока не говорит. Следите за обновлениями сайта.
76.ru: последние новости
В Ярославле пропала 16-летняя школьница Депутаты нарядились зайчиком и мертвецом, чтобы позвать ярославцев на субботник В Ярославле проверили дороги, сделанные в прошлом году: один из подрядчиков не справился с ремонтом
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей137
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Первый легальный бордель открывается в России333
Европа ждет «Северный поток-2»120
РФ признала неспособность создавать спутники1240
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение