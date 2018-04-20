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В России создадут структуру для помощи попавшим под санкции компаниям
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В России создадут структуру для помощи попавшим под санкции компаниям 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В ближайшее время правительство России создаст при одном из ведомств специальную структуру, которая будет взаимодействовать и помогать попавшим под санкции российским компаниям. Об этом заявил глава Минфина России Антон Силуанов, передает «РИА Новости».
«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — сказал Силуанов.
Силуанов отметил, что правительство определит, при каком именно ведомстве будет создана эта структура.
«Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время», — добавил он.
Глава Минфина также сообщил, что правительство не рассматривает вариант прямой помощи из бюджета компаниям, попавшим под санкции, а планирует косвенную поддержку в виде закупки их продукции.
«Нет, мы готовим (поддержку — «РИА Новости») из бюджета косвенными методами — то есть закупки продукции», — ответил Силуанов на вопрос, готов ли Минфин предусмотреть в бюджете средства на прямую помощь компаниям.
В начале апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Среди компаний — «Русал», En+ Group и группа ГАЗ. В списке фигурируют глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава ВТБ Андрей Костин, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и другие
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