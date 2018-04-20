В России создадут структуру для помощи попавшим под санкции компаниям

«Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями», — сказал Силуанов.

Силуанов отметил, что правительство определит, при каком именно ведомстве будет создана эта структура.

«Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время», — добавил он.

Глава Минфина также сообщил, что правительство не рассматривает вариант прямой помощи из бюджета компаниям, попавшим под санкции, а планирует косвенную поддержку в виде закупки их продукции.

«Нет, мы готовим (поддержку — «РИА Новости») из бюджета косвенными методами — то есть закупки продукции», — ответил Силуанов на вопрос, готов ли Минфин предусмотреть в бюджете средства на прямую помощь компаниям.