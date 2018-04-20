Силуанов рассказал, как будут поддерживать компании из санкционного списка США

"Будет при одном из ведомств создана такая структура, которая будет координировать действия всех ведомств в правительстве и взаимодействовать с попавшими под санкции предприятиями", — заявил Силуанов.

Он добавил, что правительство будет решать, при каком ведомстве появится такая структура.

"Перечень санкционных компаний известен, и люди, которые там будут работать должны быть в постоянном контакте с этими компаниями, изучать их потребности, изучать их предложения и готовить предложения для правительства. Это будет рабочий орган, я думаю, что он будет создан в ближайшее время", — добавил Силуанов.

По его словам, ряд компаний запросили помощи в виде ликвидности. Министр подчеркнул, что помощь таким компаниям может быть оказана в виде авансового финансирования.

"Помощь может быть оказана в виде закупки продукции, предположим, автобусов, или каких-то автомобилей для коммунального хозяйства, которые выпускаются этими компаниями. Такого рода помощь — мы не собираемся давать денег в капитал. В первую очередь, эта помощь действительно должна быть направлена на поддержку трудовых коллективов, которые там работают. Потому что вопросы занятости, заработной платы, безусловно, беспокоят правительство", — объяснил Силуанов.