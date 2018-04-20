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Силуанов: проблемы нужно решать не усилением санкций, но через политические соглашения
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Силуанов: проблемы нужно решать не усилением санкций, но через политические соглашения 

ТАСС 44 минуты назад
ТАСС, 20 апреля. Проблемы между государствами должны решаться путем политических соглашений, а не усиления санкций. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телекомпании CNBC, фрагмент которого вышел в эфир в пятницу.
"Любые санкции негативно влияют на состояние экономики не только России, которая является целью этих санкций, но и экономики ее стран-партнеров, устоявшихся экономических связей с компаниями, на которые были направлены санкции. Я очень надеюсь, что этот санкционный процесс не будет иметь дальнейшего развития. Мы должны разговаривать, мы должны находить компромиссы, находить пути выхода, чтобы решать проблемы не путем усиления санкций, а через политические соглашения", — сказал министр.
США 6 апреля ввели новые санкции против российских чиновников, бизнесменов и компаний, распространив их на 38 физических и юридических лиц, в том числе занимающих министерские и приравненные к ним посты, а также крупных предпринимателей.
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