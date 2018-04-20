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Российские власти готовятся к санкционному противостоянию
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Российские власти готовятся к санкционному противостоянию 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Власти России не ищут конфронтации, однако при этом готовятся к противостоянию, которое может быть вызвано санкциями, об этом сказал в интервью телеканалу CNBC министр финансов Антон Силуанов.
Проблемы, которые возникают во взаимоотношениях между государствами, необходимо решать с помощью политического взаимодействия, а не санкций, сообщил министр в ходе интервью. И добавил, что санкции, конечно, влияют на Россию, но не только на нее, а также на экономику стран-партнеров.
"Я очень надеюсь, что этот санкционный процесс не будет иметь дальнейшего развития", — констатировал Антон Силуанов.
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