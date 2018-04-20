Уникальные находки времён Великой отечественной войны привезли в Челябинск

6 апреля 2018 года делегация южноуральцев в составе 19 человек отправилась в Северный Крым в составе комплексной экспедиции «Вахта памяти». На протяжении двух недель они вели раскопки в местах ожесточенных сражений в годы Великой Отечественной войны на Перекопе.

В понедельник, 23 апреля, в 12.00 приглашаем в пресс-центр «АиФ-Челябинск», где участники экспедиции расскажут об итогах своей поездки и тех уникальных находках, которые им удалось обнаружить в местах боевых действий.

Мероприятие пройдёт по адресу ул. Российская, 67 (9 этаж).

На вопросы ответят:

Михайлов Игорь Васильевич , председатель попечительского совета фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности, руководитель делегации;

— Зязев Алексей Евгеньевич, руководитель комплексной поисковой экспедиции «Вахта Памяти в Северном Крыму», начальник регионального штаба Юнармии по Челябинской области

— Томея Валерий Александрович, директор Златоустовской оружейной фабрики;

— Представитель поисковой группы из числа молодежи.