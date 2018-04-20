Ещё
Налоговики два дня будут рассказывать екатеринбуржцам, как правильно заполнять декларации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Налоговики два дня будут рассказывать екатеринбуржцам, как правильно заполнять декларации 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На следующей неделе налоговые инспекции Свердловской области проведут дни открытых дверей. Как сообщили E1.RU в ведомстве, 23 и 24 апреля можно будет узнать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение. В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо не позднее 3 мая.
Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой налоговой инспекции независимо от места регистрации 23 и 24 апреля с 9:00 до 20:00.
Тогда же можно будет подключиться к «Личному кабинету», чтобы подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы, проверять задолженность и др.
Такую же акцию налоговики проводили в марте.
e1.ru: последние новости
«Это был лабиринт запятых, точек, тире»: екатеринбуржцы написали «Тотальный диктант» В центре Екатеринбурга на следующей неделе пройдут сразу две репетиции парада Победы В Екатеринбурге ветерана войны отказались поздравлять с 9 Мая: феерическое объяснение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей137
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Первый легальный бордель открывается в России333
Европа ждет «Северный поток-2»120
РФ признала неспособность создавать спутники1240
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:38
Европа ждет «Северный поток-2»
Экономика Статьи
01:05
Два московских банка лишились лицензий
Экономика
26:02
«Санкции против России достигли нужного результата»
Экономика
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение