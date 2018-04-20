Налоговики два дня будут рассказывать екатеринбуржцам, как правильно заполнять декларации

На следующей неделе налоговые инспекции Свердловской области проведут дни открытых дверей. Как сообщили E1.RU в ведомстве, 23 и 24 апреля можно будет узнать, как правильно заполнить декларацию 3-НДФЛ, оформить налоговый вычет за обучение или лечение. В этом году представить декларацию о полученных в 2017 году доходах необходимо не позднее 3 мая.

Получить консультацию и заполнить декларацию можно в любой налоговой инспекции независимо от места регистрации 23 и 24 апреля с 9:00 до 20:00.

Тогда же можно будет подключиться к «Личному кабинету», чтобы подавать декларацию о доходах онлайн, отслеживать статус ее проверки, отправлять запросы, проверять задолженность и др.

Такую же акцию налоговики проводили в марте.