На арктическом шельфе Карского моря начали разведочное бурение

Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых увеличила запасы Тамбейского и Малыгинского месторождений на полуострове Ямал.

Общество пробурило более 33 тыс. метров горных пород, построило 14 скважин, в том числе морских. В частности, компания приступила к разведочному бурению на арктическом шельфе — в Карском море. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью общества, в прошлом году компания выполнила более 10 тыс. квадратных километров сейсморазведки 3D, в том числе в Карском и Баренцевом морях. Проведен значительный объем геофизических исследований на Ковыктинском месторождении в Иркутской области.