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На арктическом шельфе Карского моря начали разведочное бурение
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На арктическом шельфе Карского моря начали разведочное бурение 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых увеличила запасы Тамбейского и Малыгинского месторождений на полуострове Ямал.
Это стало известно по итогам производственной деятельности за 2017 год ООО «Газпром геологоразведка». Компания проводила геологоразведочные работы в Иркутской области, Красноярском крае, в республике Саха (Якутия) , на полуострове Ямал, в центральных и южных регионах Российской Федерации, а также на шельфе.
Общество пробурило более 33 тыс. метров горных пород, построило 14 скважин, в том числе морских. В частности, компания приступила к разведочному бурению на арктическом шельфе — в Карском море. Как сообщили корреспонденту ИА «Север-Пресс» в службе по связям с общественностью общества, в прошлом году компания выполнила более 10 тыс. квадратных километров сейсморазведки 3D, в том числе в Карском и Баренцевом морях. Проведен значительный объем геофизических исследований на Ковыктинском месторождении в Иркутской области.
ИА Север-Пресс: последние новости
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