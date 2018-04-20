Специалисты рассказали, когда жителям Московского региона ждать обострения аллергии

К следующим выходным в Подмосковье Москве начнется сезон обострения аллергии за счет пыльцы деревьев и спор плесневых грибов, которые образуются на высохшей прошлогодней листве, споры уже начали разлетаться с весенним ветром, сообщили РИАМО врачи-аллергологи.

«Обострение начнется из-за ветроопыляемых деревьев, но вообще самый первый аллерген — это плесневые грибы, которые образуются на высохшей прошлогодней листве, и их споры начинают разлетаться. Поэтому, кто сейчас чихает, это, скорее всего, из-за плесневых грибов, но уже через неделю начнется цветение деревьев», — сказал врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Самым опасным аллергеном для Московского региона Болибок назвал березу, при цветении которой начнется настоящий взрыв аллергии. Цветение берез аллерголог прогнозирует ближе к майским праздникам.

В помощь аллергикам Болибок посоветовал пользоваться интернет-приложениями. Например, недавно сервис «Яндекс. Погода» запустил раздел «Пыльцевой мониторинг», где на карте можно смотреть текущую концентрацию растительных аллергенов, а также прогноз концентрации пыльцы деревьев и других растений.

Еще одним помощником для аллергиков, по словам Болибока, станет сервис Pollen Club, который точнее, чем «Пыльцевой мониторинг», отражает состояние здоровья аллергиков, потому что в сервисе непосредственно сами аллергики рассказывают другим людям о своем состоянии и о том, где они заметили повышенную концентрацию пыльцы. К тому же в приложении можно получить советы экспертов и дальнейшие прогнозы на распространение аллергенов.

В свою очередь детский аллерголог, врач клинико-диагностического центра «МЕДСИ» Инесса Морган рассказала, как аллергикам облегчить себе жизнь в такой период времени. Среди способов защиты — применение назальных фильтров и правильное обращение с одеждой.

«Облегчить себе жизнь можно назальными фильтрами, которые сейчас широко используются, перед выходом на улицу надевать их, чтобы пыльца не так оседала на слизистую носа. После каждого возвращения с улицы можно промывать нос и сменять всю одежду, и не проносить ее в комнату», — отметила Морган.

Также Морган посоветовала в период активного опыления растений принимать ванну не меньше двух раз за день.

По словам врачей, симптомами аллергии являются чихание, насморк и зуд в носу, при этом отсутствует повышенная температура. Также характерным признаком может являться воспаление глаз и повышенная светочувствительность.

Кроме того, врачи отметили, что в период цветения растений особо осторожными надо быть аллергикам с бронхиальной астмой, потому что аллергия может вызвать приступ астмы, а это может привести к серьезным последствиям.