В Екатеринбурге получил второе дыхание общественный проект «РосЯма»

В столице Урала возродили проект «РосЯма — Екатеринбург », но с другим названием — «Дорожным ревизор». В планах активистов проверить гарантийное состояние дорог, построенных в 2013 году. Об этом «АиФ-Урал» в пятницу, 20 апреля, рассказал куратор проекта и член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб.

В действительности работа проекта «РосЯма — Екатеринбург» не приостанавливалась. По словам Алексея Беззуба, причиной некоего затишья стала работа в Общественной палата Екатеринбурга, где дорожные проблемы по факту обсуждались и решались на специальной комиссии. «По сути „Дорожный ревизор“ можно назвать возрождением „РосЯмы“. Во вторник участники проекта собираются обсудить те моменты, над которыми начнется работа. В первую очередь, планируем проверить состояние дорог, построенных в 2013 году, посмотреть на их состояние через пять лет. Сегодня администрация не дает дорогам пятилетнюю гарантию качества дорог. Но мое субъективное мнение, это возможно. Именно это мы и хотим узнать, проверив дороги пятилетней давности», — рассказал корреспонденту «АиФ-Урал» куратор проекта.

По его словам, по итогам проверки будет составлен отчет, могут ли дороги в условиях уральского климата быть качественными на протяжении озвученного срока. Другим рабочим моментом в составе возрожденного проекта будет исследован конкретный участок дороги на улице Фронтовых бригад, где в 2016 году после прокладки трамвайных путей обвалился весь асфальт. «Измерим площадь повреждения дорожного полотна, посчитаем сумму ущерба и с этими данным обратимся в прокуратуру для устранения администрацией недочетов», — отметил Алексей Беззуб.

В дальнейшем в рамках проекта также планируется проверять гарантийность дорог, построенных в более ранне время, и следить за работой дорожных подрядчиков. Не исключено, что в будущем у проекта появится специальный портал в интернете, пока же Алексей Беззуб будет отчитываться о работе «Дорожного ревизора» на своей странице в Facebook, а также сейчас в созданном telegram-канале небезызвестного мессенджера.