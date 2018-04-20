Таджикистан возобновил поставки электроэнергии в Узбекистан

Душанбе и Ташкент налаживают связи. После девятилетнего перерыва Таджикистан возобновил поставки электроэнергии в Узбекистан , передает корреспондент «МИР 24» Зарина Абдуназарова.

Самая мощная в Центральной Азии подстанция «Регар-500» обеспечивает электроэнергией всю страну. Теперь еще и соседний Узбекистан.

«Это радует, объединяет. Это возрождение единой энергосистемы», — говорит мастер подстанции «Регар-500» Хотам Раджабов.

На подстанции установили современное оборудование, автоматизировали систему управления. Дежурные следят, чтобы показатели были стабильными, — нужно обеспечивать договоренности.

«Сейчас в Узбекистане перетоком по линии 220 киловольт Регар-Гульча проходит электроэнергия мощностью 41 мегаватт и 108 ампер», — говорит начальник релейной защиты и автоматики Центральной энергетической системы Нурмухаммад Иброгимов.

Страны условились поставлять соседям в сутки более 600 тысяч киловатт-часов. Однако практически сразу мощность удвоили и договорились по цене — два цента за киловатт. Это вдвое дешевле, чем для Афганистана , другого сезонного импортера света.

«Миллион киловатт — это тысяча мегаватт. Это минимум. Мы имеем возможность увеличить выдачу электроэнергии в пять — десять раз, но Узбекистан пока не способен принять», — говорит начальник подстанции «Регар-500» Ахмадулло Ходжаев.

Это сотрудничество для Таджикистана важно вдвойне. Во-первых, оно значит возвращение в единую энергосистему Центральной Азии после девятилетнего перерыва. Во-вторых, воду из водохранилища Нурекская ГЭС больше не придется сбрасывать вхолостую.

О взаимных поставках электроэнергии Ташкент и Душанбе договорились в марте этого года во время государственного визита главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в Таджикистан.

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