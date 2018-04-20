В Казани обсудят угрозу нацбезопасности стран СНГ 

Начальники генеральных штабов 8 стран Содружества независимых государств 20 апреля соберутся в Казани, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и угрозу военной безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Напомним, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на 100% исключает возможность военного противостояния между РФ и США. По его словам, Владимир Путин и Дональд Трамп прекрасно понимают, к чему это может привести и не допустятнагнетания обстановки, заявил он в интервью РИА «Новости».
В Казани на встрече будут присутствовать представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.