Пермские предприятия готовятся к кооперации с РЖД

Участниками сессии стали губернатор Пермского края Максим Решетников , заместитель начальника Свердловской железной дороги (по территориальному управлению) Артем Панов, первый заместитель генерального директора по технической политике ООО «Уральские локомотивы» Виталий Брексон, а также руководство крупнейших пермских предприятий: АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Электротяжмаш-Привод», НПО «Искра».

Как отметил глава региона, кооперация с РЖД для пермских предприятий — это дополнительная загрузка заказами: «У „РЖД“ есть четкая программа технического перевооружения, активно вводится новая продукция. И нашим предприятиям важно быть в этой продукции представленными. Например, на газотурбовозе, который здесь представлен, установлен лысьвенский привод. Работники говорят, что за 4 года к нему нет ни одного нарекания. Такая продукция вызывает доверие».

Александр Максимов Участие в производстве газотурбовоза приняла компания «Электротяжмаш-Привод». «Наше предприятие выполнило большую подготовку при производстве генератора для газотурбовоза. Теперь мы готовы их производить серийно, десятками штук в год и мы ждем заказы. Также мы готовы возобновить серийное производство, как ранее освоенных, так и разработать новые машины для нужд „РЖД“ и других крупных компаний», — выразил готовность к сотрудничеству генеральный директор ООО «Электротяжмаш-Привод» ( Лысьва

По словам заместителя начальника Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Артема Панова, компания открыта для промышленной кооперации с предприятиями Пермского края.