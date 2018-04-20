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Пермские предприятия готовятся к кооперации с РЖД
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Пермские предприятия готовятся к кооперации с РЖД 

РИА «ФедералПресс» 57 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Участниками сессии стали губернатор Пермского края Максим Решетников, заместитель начальника Свердловской железной дороги (по территориальному управлению) Артем Панов, первый заместитель генерального директора по технической политике ООО «Уральские локомотивы» Виталий Брексон, а также руководство крупнейших пермских предприятий: АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-Пермские моторы», ООО «Электротяжмаш-Привод», НПО «Искра».
Как отметил глава региона, кооперация с РЖД для пермских предприятий — это дополнительная загрузка заказами: «У „РЖД“ есть четкая программа технического перевооружения, активно вводится новая продукция. И нашим предприятиям важно быть в этой продукции представленными. Например, на газотурбовозе, который здесь представлен, установлен лысьвенский привод. Работники говорят, что за 4 года к нему нет ни одного нарекания. Такая продукция вызывает доверие».
Участие в производстве газотурбовоза приняла компания «Электротяжмаш-Привод». «Наше предприятие выполнило большую подготовку при производстве генератора для газотурбовоза. Теперь мы готовы их производить серийно, десятками штук в год и мы ждем заказы. Также мы готовы возобновить серийное производство, как ранее освоенных, так и разработать новые машины для нужд „РЖД“ и других крупных компаний», — выразил готовность к сотрудничеству генеральный директор ООО «Электротяжмаш-Привод» (Лысьва) Александр Максимов
По словам заместителя начальника Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Артема Панова, компания открыта для промышленной кооперации с предприятиями Пермского края.
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