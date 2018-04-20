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На Таймыре возникло необычное озеро
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На Таймыре возникло необычное озеро 

Вести.Ru 1 час назад
Оно образовалось на дне глубокой трещины, появившейся в результате разлома. Есть два «но»: вокруг стоит резкий запах серы, а сам водоем может вот-вот исчезнуть под землей.
Жители таймырского поселка Усть-Авам наблюдают природную аномалию. Прямо в вечной мерзлоте образовалась глубокая трещина и появилось новое озеро диаметром около тридцати метров. Наиболее любопытные спускаются в сформировавшиеся гроты, снимают фото и видео. В месте разлома чувствуется резкий запах серы и ощущаются потоки теплого воздуха. Явлением уже заинтересовались сотрудники исследовательского института сельского хозяйства и экологии Арктики.
Ширина и глубина образовавшихся гротов позволяют спокойно находится внутри сразу нескольким людям. Усть-авамец Евгений Аксенов один из первых самостоятельно исследует природную аномалию. Удивляется тому, что подобное могло произойти в условиях вечной мерзлоты. На улице минус 26, а внутри — пары теплого воздуха. Настораживает также необычный запах.
Сверху пещеры покрыты слоем снега и льда, в проталинах видны земля и заиндевевшие корни деревьев. Не менее интересно выглядит само озеро. С момента появления оно видоизменилось. Сельчане предполагают, что водоем постепенно уходит под землю. Эти кадры мы отправили научным сотрудникам норильского Института сельского хозяйства и экологии Арктики. Ученые природной аномалией заинтересовались. «Мнения разнятся, одни считают, что это связано с изменением климата. Из своей практики скажу, что подобного рода изменения ландшафта связаны с гидрологией. Я наблюдала такое в Тареев 2011 году. Вообще изменения ландшафта — это цикличный порядок. Каждые 100 лет меняется», — говорит директор НИИСХ сельского хозяйства и экологии Арктики ФКНУ СОРАН Зоя Янченко.
Ученые заверяют: опасности для людей провал не представляет. И констатируют, вечная мерзлота — не вечна.
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