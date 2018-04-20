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В мэрии Омска рассказали, как будет выглядеть сквер «Крылатое братство»
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В мэрии Омска рассказали, как будет выглядеть сквер «Крылатое братство» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
В Омске утвердили план благоустройства сквера «Крылатое братство». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В администрации Октябрьского округа обсудили план комплексного благоустройства общественного пространства у дома № 97 по Космическому проспекту — будущего сквера «Крылатое братство». Этот объект выбрали омичи 18 марта.
«Основными элементами благоустройства сквера станет памятник «Авиаторам Прииртышья посвящается», а также тематический детский городок с игровыми формами «Самолетик», «Вертолетик», «Люлька» и другими. Любители активного отдыха смогут заниматься здесь на тренажерах и совершать прогулки по тропе здоровья. Для удобства омичей также будут установлены лавочки с урнами, под теневым навесом расположится скамья-лента», — рассказал начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования окружной администрации Павел Лисицин.
Отметим, что к работам по благоустройству сквера приступят в начале июля, когда определят подрядчика.
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