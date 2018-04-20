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В Березниках обнаружена новая воронка глубиной 3,5 метра
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В Березниках обнаружена новая воронка глубиной 3,5 метра 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Березниках во время мониторинга обнаружили новый провал.
На сайте администрации города вышел еженедельный релиз по ситуации в Березниках на БКПРУ-1.
«18 апреля около 10 часов по местному времени при производстве маркшейдерского мониторинга на огражденной территории в юго-западной части опасного участка «Панели переходного периода» была обнаружена провальная воронка по ул. Котовского 33. Размеры воронки 4,5 на 7,5 метра, глубина — 3,5 метра», — говорится в сообщении.
При этом в администрации поясняют, что учёные прогнозировали образование воронки в этом месте. Провал находится на огороженной территории.
«Место обнаружения воронки совпадает с прогнозом, сделанным Горным Институтом УрО РАН и ОАО «Галургия» в 2014 году. Напомним, мульда (прогиб земной поверхности) сдвижения в данном районе сформировалась в начале 2015 года. Данная зона была закрыта в 2015 году, дома расселены, доступ запрещен. Комплексный мониторинг района «Панели переходного периода» ведется непрерывно с 2006 года», — говорят в администрации.
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