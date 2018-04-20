В Березниках обнаружена новая воронка глубиной 3,5 метра

Березниках во время мониторинга обнаружили новый провал.

На сайте администрации города вышел еженедельный релиз по ситуации в Березниках на БКПРУ-1.

«18 апреля около 10 часов по местному времени при производстве маркшейдерского мониторинга на огражденной территории в юго-западной части опасного участка «Панели переходного периода» была обнаружена провальная воронка по ул. Котовского 33. Размеры воронки 4,5 на 7,5 метра, глубина — 3,5 метра», — говорится в сообщении.

При этом в администрации поясняют, что учёные прогнозировали образование воронки в этом месте. Провал находится на огороженной территории.