«Корпорация развития» не будет выплачивать дивиденды за 2017 год

На повестку собрания акционеров «Корпорации развития», помимо принятия самого годового отчета и аудиторов компании (им предложено утвердить московскую фирму «Интерком-Аудит»), также вынесены вопросы по избранию наблюдательного совета общества, а также распределение прибыли и убытков корпорации вкупе с дивидендами.

Прибыль и убытки по итогам 2017 года власти Югры предлагают не распределять, дивиденды не выплачивать.