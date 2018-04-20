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«Корпорация развития» не будет выплачивать дивиденды за 2017 год
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«Корпорация развития» не будет выплачивать дивиденды за 2017 год 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
На повестку собрания акционеров «Корпорации развития», помимо принятия самого годового отчета и аудиторов компании (им предложено утвердить московскую фирму «Интерком-Аудит»), также вынесены вопросы по избранию наблюдательного совета общества, а также распределение прибыли и убытков корпорации вкупе с дивидендами.
Состав участников набсовета от Югры, согласно директиве, не поменяется: в него по-прежнему будут входить сам Анатолий Уткин и бывший сенатор от Костромской области и руководитель ООО «Новак» Василий Дума. Кроме того, представителю региона также предстоит проголосовать за кандидатуру Виктора Гузя, возглавившего набсовет в мае прошлого года. Состав участников от Тюменской области не меняется: регион в наблюдательном органе представят директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев и глава инвестиционного агентства области Ольга Езикеева. В составе представителей ЯНАО, по всей видимости, произойдут небольшие изменения: место бывшего руководителя «Недр Ямала» Ярослава Соколова займет первый замдиректора департамента строительства и жилищной политики округа Евгений Кузаев, вторая позиция останется за главой департамента госимущества Олеся Швагер.
Прибыль и убытки по итогам 2017 года власти Югры предлагают не распределять, дивиденды не выплачивать.
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