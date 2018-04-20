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Тело мертвого охотника приволокли спасатели
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Тело мертвого охотника приволокли спасатели 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
19 апреля в 12 часов оперативный дежурный АСС НСО получил информацию о том, что на озере Чаны рядом с населенным пунктом Новояблоновка пропал мужчина. Как рассказал звонивший, они с другом ушли на охоту, и в скором времени товарищ перестал выходить на связь.
«На место происшествия была немедленно отправлена дежурная смена спасателей Чановского отряда. Приехав на место, спасатели разделили местность на условные квадраты. В пешем порядке ими была обследована лесостепная полоса в районе поиска. Акваторию Чанов спасатели обследовали на аэроботе «Экспедиция», — сообщили в АСС НСО.
Поиски продолжались с 12.49 и закончились в 00.13, в ночь на 20 апреля. Тело охотника спасатели нашли в воде, волоком вытащили его на берег и передали сотрудникам полиции. Видимых причин, повлекших смерть человека, не выявлено. Озеро Чаны является традиционным место промысла для рыбаков и охотников. В марте выпившие рыбаки не смогли самостоятельно выбраться с озера, позвонили спасателям с просьбой о помощи, а для «ускорения поисков» сказали, что с ними замерзает ребенок. После счастливого спасения они не признались, что звонили именно они, и спасатели еще долгое время безуспешно искали ребенка.
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