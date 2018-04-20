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Ситуация в банковском секторе улучшается — зампред Центробанка
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Ситуация в банковском секторе улучшается — зампред Центробанка 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Об улучшении ситуации в банковском секторе страны заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на RT.
«Ситуация в банковском секторе улучшается. Однако мы отозвали пару лицензий два-три дня назад», — сказала она на полях весенней сессии МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
По её словам, нестабильность рынка повлияет на процентные ставки ЦБ, однако регулятору ещё предстоит оценить, насколько сильно, после анализа всей имеющейся информации.
«Существует два фактора, которые повлияли на рубль в прошлом месяце. Один из них — нефть, второй фактор — геополитический. Рубль отреагировал на оба», — отметила Юдаева.
Кроме того, она выразила беспокойство в связи с политикой торгового протекционизма ряда стран.
«Это одна из наиболее важных политических проблем в последнее время. В той мере, в какой эти новые изменения будут влиять на экономический рост (а они могут влиять только негативно), центробанкам, возможно, придётся реагировать, чтобы поддержать свои экономики», — добавила зампред ЦБ.
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