Ситуация в банковском секторе улучшается — зампред Центробанка

«Ситуация в банковском секторе улучшается. Однако мы отозвали пару лицензий два-три дня назад», — сказала она на полях весенней сессии МВФ Всемирного банка в Вашингтоне.

По её словам, нестабильность рынка повлияет на процентные ставки ЦБ, однако регулятору ещё предстоит оценить, насколько сильно, после анализа всей имеющейся информации.

«Существует два фактора, которые повлияли на рубль в прошлом месяце. Один из них — нефть, второй фактор — геополитический. Рубль отреагировал на оба», — отметила Юдаева.

Кроме того, она выразила беспокойство в связи с политикой торгового протекционизма ряда стран.

«Это одна из наиболее важных политических проблем в последнее время. В той мере, в какой эти новые изменения будут влиять на экономический рост (а они могут влиять только негативно), центробанкам, возможно, придётся реагировать, чтобы поддержать свои экономики», — добавила зампред ЦБ.