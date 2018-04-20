Верхом на единороге. Основатель Revolut Николай Сторонский может попасть в рейтинг Forbes

Автор идеи и со-основатель британского финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский , бывший трейдер Credit Suiss в Лондоне, в скором времени может пополнить список миллиардеров российской версии Forbes . Его компания привлекла внимание венчурного фонда GTS Global Юрия Мильнера , который намерен вложить в проект порядка $150-250 млн, после чего оценка стоимости Revolut взлетит до $1,4 млрд, сообщает американское онлайн-издание Recode.

Revolut представляет собой мобильное приложение, которое интегрировано с мультивалютной дебетовой картой. Оно позволяет конвертировать средства из одной валюты в другую по межбанковскому курсу, что означает низкие спреды, обменивать криптовалюты, совершать бесплатные денежные переводы в любую точку мира, а также покупать страховки и оформлять кредиты. В последнем случае приложение работает как P2P-платформа: пользователи одалживают средства друг другу. Сейчас этот проект стремительно трансформируется в современный мобильный банк: Revolut планирует получить банковскую лицензию в Великобритании США и еврозоне.

Доля Сторонского в финтех-стартапе составляет примерно 30%, рассказали Forbes два источника, знакомых с бизнесом компании. Это означает, что после завершения раунда финансирования стартапер может стать обладателем состояния минимум в $420 млн, вплотную приблизившись к нижней границе списка самых богатых предпринимателей Forbes ($500млн). Представитель GTS Global, впрочем, не ответил на запрос Forbes, а сам Сторонский отказался от каких-либо комментариев на эту тему.

У проекта Revolut есть и второй «рулевой» — бывший разработчик из Deutsche Bank Влад Яценко , который выступил сооснователем финтех-сервиса и сейчас занимает в компании должность директора по технологиям. Его доля в проекте неизвестна, однако собеседник Forbes на венчурном рынке предположил, что она меньше, чем у Сторонского.

«Достаточно посмотреть на историю развития компании — вдохновителем и первым инвестором стартапа был Сторонский, поэтому логично предположить, что его доля в проекте с самого начала была больше», — объясняет эксперт.

По итогам предыдущего инвестиционного раунда, который состоялся летом 2017 года, стартап привлек $66 млн и был оценен примерно в £200 млн, что на тот момент было эквивалентно $255 млн, следует из базы PitchBook. Среди инвесторов засветились такие венчурные фонды, как Index Ventures, Balderton Capital, Ribbit Capital и другие. Всего за 2,5 года своего существования Revolut, по данным CrunchBase, успел привлечь $86,4 млн Таким образом, с прошлого лета оценка стоимости компании увеличилась в 5,5 раз. У такой динамики есть и бизнес-подоплека: по собственным данным Revolut, объем транзакций через сервис достиг в марте этого года $1,6 млрд — это в 8,5 раз больше, чем годом ранее. Клиентская база проекта в настоящее время превышает 1,5 млн человек.

Технарь, экономист, трейдер

Николаю Сторонскому всего 32 года. Уроженец подмосковного Долгопрудного , он сперва закончил МФТИ и Российскую экономическую школу, затем пробовал свои силы в малом бизнесе и в конце концов попал в мир больших финансов.

В 2006 году Сторонского пригласили на стажировку в печально известный банк Lehman Brothers в Лондон, где он и проработал трейдером вплоть до краха финансового гиганта в 2008 году. Далее было лондонское отделение Nomura и, наконец, банк Credit Suiss, в котором Сторонский задержался на пять лет.

В январе 2014 года трейдер уволился из инвестбанка и вплотную занялся разработкой своего проекта, начав переговоры с платежными системами, банками и регуляторами. В июле 2015 года его стартап привлек посевные инвестиции от фонда Balderton Capital в размере £1,5 млн К тому моменту общая сумма затрат на разработку сервиса превысила £1 млн, часть расходов взял на себя Сторонский.

Санкт-Петербурге, Мумбаи, Сейчас в его проекте задействованы свыше 350 человек в 12 городах мира — Лондоне, Москве Кракове , Берлине, Нью-Йорке , Париже, Барселоне, Вильнюсе Сингапуре и Токио.

Стандартные услуги в Revolut являются бесплатными, при этом можно зарегистрировать премиум-аккаунт, который стоит £6,99 в месяц. Он позволяет снимать и переводить более крупные суммы, чем в базовом бесплатном аккаунте, а также совершать операции с крипотовалютами.

Также компания зарабатывает на кредитных продуктах и получает current account income — ежедневный доход от капитала на счетах клиентов. В дальнейшем сервис собирается добавить функционал для торговли акциями без комиссий, свой робо-эдвайзер и платиновую карту с кешбэком на покупки в 1%, накапливаемым в криптовалюте.

Сторонский уверяет, что Revolut не тратит деньги на маркетинг и рекламу, увеличивая клиентскую базу исключительно за счет сарафанного радио. Это помогло компании быстрее выйти на прибыль, считает он. Компания Revolut заявила о том, что ее бизнес стал прибыльным, в декабре 2017 года.

Сервис Revolut готовится к экспансии в Россию: в разных интервью Сторонский говорил о запуске проекта в третьем-четвертом квартале этого года. По мнению руководителя аналитической группы Markswebb Михаила Козиса, визитная карточка сервиса — услуга по бесплатным трансграничным переводам — будет пользоваться высоким спросом на российском рынке.

«Как написано на сайте сервиса, он осуществляет переводы в 130 стран, причем порядка в 20 стран они производятся без комиссии. Если такая услуга будет предложена в России, то она станет популярной у клиентов, так как сейчас переводы по карте в европейские и американские банки затруднены — требуется много информации, к тому же высокая комиссия и длительный срок», — поясняет эксперт. Второй перспективной услугой является возможность управлять криптовалютами в приложении. «Такого сейчас не предлагает ни один российский банк, нет также аналогичных сервисов у 30 крупнейших банков Европы, которые мы анализировали», — подчеркивает Козис.

Управляющий партнер венчурного фонда Target Global Михаил Лобанов не столь оптимистичен. «У Revolut достаточно много рисков, как и у любого другого венчурного проекта. Мы несколько раз смотрели на него, но так и не решились в него вложиться — наверное, зря», — говорит финансист. Он отмечает, что на российском рынке Revolut будет ждать жесткая конкурентная среда.

«В Европе и Америке не очень высокий уровень UX в банковских сервисах по сравнению с Россией. Вызвано это тем, что наша банковская система зарождалась, когда многие IT-решения были уже доступны рынку. Внедрять в банке современные IT-решения на этапе появления кредитной организации куда легче, чем развивать его в банке, появившемся в начале XXI века. Так или иначе, конкурентное преимущество будет у первой», — убежден Лобанов.

По его словам, основное преимущество Revolut — это клиентская база, которая быстро растет и потому стоит дорого.

«Если смотреть на проект только с точки зрения финансов в настоящий момент, то, конечно, такую высокую оценку оправдать сложно, но это стандартная ситуация для венчурной компании. Однако Revolut предоставляет уникальный продукт на европейском рынке, и если они запустят кредитование, очень быстро это может стать хорошим рентабельным бизнесом, а значит и оценка станет обоснованной», — резюмирует эксперт.

Юрий Мильнер Рейтинг Forbes: №31 Состояние: $3700млн

Узнать подробнее