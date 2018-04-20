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В Самаре УК и её директор оштрафованы за долги перед поставщиком ресурсов
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В Самаре УК и её директор оштрафованы за долги перед поставщиком ресурсов 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
По инициативе прокурора Кировского района Самары ООО «Жилуниверсал» и его директор оштрафованы за долги перед организацией, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, сообщает надзорное ведомство.
В ходе проведённой прокуратурой Кировского района Самары проверки, было установлено, что у управляющей компании ООО «Жилуниверсал» образовалась задолженность перед ООО «Волгатеплоснаб» за поставленные коммунальные ресурсы теплоснабжения в размере 4 922 000 рублей
В отношении должностного и юридического лиц ООО «Жилуниверсал» было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» КоАП РФ.
Решением мирового суда генеральный директор ООО «Жилуниверсал» оштрафован на 25 тысяч рублей, управляющая компания, как юридическое лицо, заплатит штраф 75 тысяч рублей.
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