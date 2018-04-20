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В НАО на содержание дорог выделят более 142 миллионов рублей
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В НАО на содержание дорог выделят более 142 миллионов рублей 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Аукцион на содержание дорог внутри Нарьян-Мара и поселка Искателей, а также из Нарьян-Мара в поселок Искателей, Красное и Лая-Вож, был признан несостоявшимся. Причиной этому стал тот факт, что заявку на аукцион подал лишь один участник — ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой».
В пресс-службе администрации НАО отметили, что с этой организацией будет заключен контракт на сумму 101,367 миллионов рублей.
Эта же компания в ходе второго аукциона получила контракт на содержание дороги Нарьян-Мар — Усинск на участке от поселка Харьягинский до границы НАО. Сумма контракта составила 40,881 миллионов рублей.
«ФедералПресс» напоминает, что накануне на Ключевском шоссе в Петрозаводске провалился асфальт. Как отмечают очевидцы в соцсетях, на месте провала образовалась огромная яма.
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