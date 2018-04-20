«Русский бунт» в Риге едет подавлять американский спецназ

Учения по подавлению «русского бунта» с участием американских спецназовцев пройдут в середине мая в Латвии . Однако улицы Риги в результате рискуют превратиться в место реальных столкновений с этническим подтекстом.

О возможных провокациях с использованием натовских силовиков против нелояльных властям жителей города рассказал на своей странице в Facebook латвийский ученый и правозащитник, руководитель «Конгресса неграждан» Александр Гапоненко.

«Полгода, пока принимали закон о лишении русских детей права учиться на родном языке, меня мучил один вопрос. Почему правящая латышская элита вдруг так осмелела и пошла на насильственную ассимиляцию русских? Четверть века мялась, выдумывала разные иезуитские ходы, а тут пошла напролом, — пишет он. — Ответ на этот вопрос неожиданно получил сегодня вечером во время встречи с американским другом. Он просветил меня, что 12-15 мая в Латвии будут проходить масштабные учения войск НАТО . В них примет участие около полка американского спецназа. Бойцы уже прибывают в Ригу небольшими группами рейсовыми самолетами, одетые по гражданке. Селятся в гостинице «Латвия» и других дорогих отелях».

По словам Гапоненко, заокеанские спецназовцы собираются разыграть на улицах латышской столицы сценарий «русского бунта». Для чего «одна часть американцев будет изображать „русских повстанцев“, а другая — „силы демократии и прогресса“.

Для антуража (уже традиционно) горящие покрышки — куда без них… И в качестве более современного реквизита — желтые баллончики с надписью „Хлор“.

»Снимут, — продолжает автор, — покрытых соплями и слезами депутатов и покажут эти страшные кадры по телеканалам ББС и Евроньюс. Объявят, что это все происки России ». А «рано утром силами американского спецназа и местной полиции безопасности проведут аресты полусотни русских активистов…»

По мнению правозащитника, «межэтнические столкновения с российским следом крайне выгодны именно сегодня „нашим западным партнерам“, которым надо на что-то переключить общественное внимание от Скрипалей и Сирии ».

«СП» удалось пообщаться с Александром Гапоненко и получить некоторые разъяснения относительно источника информации и реакции на нее местных властей:

— О предстоящих учениях мне рассказал знакомый американец. Вообще-то он родом из Риги, но еще в 90-е уехал в Америку и теперь имеет статус гражданина США . Недавно мы с ним встретились, говорили обо всем на свете, в том числе и о политике.

Как оказалось, он летел в Латвию с американскими спецназовцами в гражданке. За пивом в салоне самолета те как соотечественнику ему рассказали, что летят на учения. И что эти учения, запланированные на 12-15 мая, имеют цель продемонстрировать местному населению, как будет подавляться бунт, по существу, Рижский майдан.

Я не думаю, что мой знакомый все это мне рассказал с какой-то целью. Встретились мы абсолютно случайно и говорили, в общем-то, о другом. Но я стал проверять. И, действительно, выяснил, что пять учений военных в мае-июне собираются проводить.

«СП»: — Но в соответствующем сообщении Минобороны Латвии, ничего не говорится о «ролевых играх» по укрощению местного населения… Только о составе и численности участников.

— Дело в том, что такого рода сценарии по подавлению «русского бунта» силами американского спецназа отрабатывались в Латвии уже дважды — в 2015-м и 2016-м годах. На территории Резекне (город на востоке страны — ред.) — с высадкой десанта, захватом муниципальных помещений, арестом «бунтовщиков». И — на побережье Балтийского моря, где участвовал именно американский полицейский спецназ.

То есть это не новая тема…

Поэтому на основании того, что мне сообщил знакомый американец, я счел вполне возможным, что очередные учения будут проводиться в Риге. И опубликовал на этот счет свои соображения.

Знаете, это частное сообщение на моей «стене», оно вызвало просто бешеный интерес. С перепостами его, наверное, прочитало полмиллиона человек. На что наши спецслужбы, естественно, обратили внимание — они регулярно читают то, что я пишу, им интересно. И они опубликовали мой текст в латвийских СМИ. После чего человек пятьдесят в комментариях пообещали выдворить меня из страны, и еще человек двадцать грозились убить: мол, «не будем ждать 12-го, а расстреляем всех, когда вы соберётесь отмечать 9 мая».

«СП»: — И много таких клокочущих ненавистью?

— Понятно, что подобное озвучивается не совсем адекватными людьми. Но это не один и не два человека — десятки людей. То есть, настроения такие в обществе есть. К тому же, они подогреваются нашими латышскими СМИ.

Например, наш депутат Шноре называет русских «вшами», с которыми нужно бороться. Мы, со своей стороны, обращаемся в прокуратуру , просим пресечь это разжигание межэтнической розни. А прокуратура передает в полицию безопасности (наше КГБ), которая говорит, что не видит тут «ничего такого». Обычное как бы дело.

Подобное попустительство случаям разжигания розни и порождает такие настроения в латвийском обществе.

«СП»: — Были сообщения, что полиция безопасности собирается теперь ваши высказывания проверить. Вам что-то об этом известно?

— Конечно. На поднятый шум оперативно отреагировал глава комиссии по вопросам обороны нашего Сейма Айнарс Латковскис. Он публично заявил, что требует от полиции безопасности привлечь меня к ответственности и по закону наказать.

А сегодня утром я увидел в одном латышском издании как бы косвенный ответ на это обращение самого руководителя полиции безопасности Межветса: мол, «мы сами знаем, следим за этим врагом, не указывайте нам когда его арестовывать». Упоминается также, что по срокам я ошибся, и аресты русских активистов полицией безопасности во время учений не запланированы.

Я делаю вывод, что не хотят поднимать шум в условиях, когда у нас идет школьная реформа, по которой русские дети лишаются права учиться на родном языке. Именно эта реформа подогрела в обществе межэтническое напряжение.

Ведь с нами никто не консультировался, не спрашивал нашего мнения. Просто поставили перед фактом: «ваши дети будут учиться на латышском языке — мы так решили».

Мы выходили на демонстрации — до пяти тысяч человек собирали, писали письма протеста… Но с нами никто не разговаривал. Чего там говорить, мы для них люди второго сорта.

Вот такая обстановка у нас в республике. И я все же думаю, что какого-то рода провокацию могут организовать.

Может быть, прямо сейчас, когда шум подняли, не арестуют. Но я точно знаю, что, как минимум, за четырьмя активистами нашего русского движения, за их домами следят. Отслеживают распорядок дня. Зачем им распорядок дня людей, в общем-то, абсолютно простых, но активно выказывающих недовольство нынешней этнической политикой руководства страны?

У меня есть подозрение, что их хотят припугнуть. Потому что до прямых расстрелов и арестов без основания дело еще не дошло. Но все к этому движется семимильными шагами.

«СП»: — Натовцы для этого приглашаются? Местные силовики боятся, что сами не справятся?

— У нас ведь тут был бунт в 2008 году — бунт не русских, а бедного населения. Его спровоцировали, и люди стали бросать камни в здание Сейма, переворачивать машины… Но что интересно, полицейские потом рассказывали, что они несколько часов просто стояли в оцеплении, потому что никто не отдавал команду остановить эти погромы. Полночи простояли и только потом им разрешили.

То есть, это было разыграно тогда, вполне могут разыграть и сейчас. Кто-то где-то промолчит, простоит, а потом, как по сценарию киевского Майдана, человек сто пристрелят. Создадут свою «небесную сотню» — я даже подозреваю, что жертвами будут не русские. На этом сплотят «нацию», которая сейчас страшно недовольна провалами в социально-экономической политике. А также неадекватным поведением элиты, которая защищает интересы англосаксов, а у нас ВВП не растет и почти полтора процента населения каждый год уезжает прочь из страны.

Чтобы вот это недовольство перевести в русло межэтнического конфликта, сейчас самое подходящее время

Тем более, что в полиции безопасности силовики как раз крайне националистически настроены. У меня просто нет права рассказывать о том, что они делают: как дискредитируют людей, как засылают в русские общественные организации провокаторов, как пытаются подкупить наших активистов.

Люди боятся. Латыши начали бояться. У нас в обществе 25 лет было напряжение, но было относительно спокойно. А сейчас «раскачали лодку» и начали бояться.

И я подозреваю, что у нас могут запустить тот же сценарий, что на Украине . Откуда там «Правый сектор»* появился? Маленькая, незначительная организация. И вдруг начала сжигать людей в Доме профсоюзов…

Но СМИ западные кадры постановочные покажут и подадут все так — не сомневайтесь, — что это русские экстремисты пытались государственный переворот устроить. А «мы их пресекли».

«СП»: — Как я понимаю, то, о чем вы написали, это в больше степени предостережение, чем реальный сценарий?

— Да. Есть в социологии такое понятие, как «опубликованные сценарии». Когда люди понимают, что будет, они не ведут себя так, как запланировали сценаристы. Они реже поддаются на провокации. Потому сценарий такой лучше опубликовать.

Особенно теперь, когда американцам было бы милое дело устроить еще один пожар на границе с Россией. На Донбассе все у них захлебнулось, здесь еще хотят поджечь.