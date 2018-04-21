На открытие субботника «Зеленая весна» в Москве пришли более тысячи волонтеров

МОСКВА , 21 апреля. / ТАСС /. Более тысячи человек пришли 21 апреля в московский парк «Сокольники» на открытие ежегодного Всероссийского субботника «Зеленая весна», который уже в пятый раз организует неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского. В уборке парка и посадке цветов и деревьев приняли участие представители более 40 компаний и образовательных учреждений не только из Москвы, но и Московской области , передает корреспондент ТАСС.

Как отмечают организаторы мероприятия, субботник в «Сокольниках» стал одним из самых массовых в столице в эти выходные.

"Каждый год, из года в год растет количество участников нашего Всероссийского субботника «Зеленая весна». Под этой символикой будут работать люди на Камчатке, на Сахалине, в Ленинградской области , в самом Санкт-Петербурге . Во всех субъектах РФ ", — сказал во время торжественного открытия субботника президент неправительственного экологического фонда им. В. И. Вернадского, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Владимир Грачев

"Зеленая весна" продлится до 21 мая. А 5 июня во Всемирный день охраны природы и Всероссийский день эколога в зале администрации президента состоится торжественное награждение активистов. По словам Грачева, тогда вместе соберутся около 2 тыс. человек.

За четыре года субботник объединил около 6,5 млн волонтеров по всей России. 21 апреля этого года сезон открыли не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске Южно-Сахалинске . В Прибайкальском национальном парке в Иркутской области в уборке принял участие глава Минприроды Сергей Донской . По данным пресс-службы ведомства, мусором там полностью заполнили кузовы двух «КамАЗов» и «Урала».

В Москве сотрудники центрального аппарата Росводресурсов с участием представителей Московско-Окского бассейного водного управления, федерального государственного бюджетного водохозяйственного учреждения «Центррегионводхоз» и госучреждения «Мособлводхоз» провели субботник на Химкинском водохранилище в парке «Северное Тушино».

Субботник в «Сокольниках»

В «Сокольниках» двумя важными точками работы волонтеров стали посадка 200 елей в глубине парка и помощь в приведении в порядок территории Большого розария.

"Большой розарий — на пороге модернизации, поэтому не были выделены финансы на его обслуживание весеннее. Помощь волонтеров для нас в этом году просто бесценна оказалась. Небольшой отдел, состоящий из пенсионеров и инвалидов, не мог бы справиться с таким огромным объемом", — рассказала ТАСС заместитель начальника отдела цветочного хозяйства парка Юлия Морозова.

Волонтеры высадили в вазоны анютины глазки (виолы) — они не боятся заморозков и смогут радовать посетителей уже на майских праздниках. Также заняли свое место три куста сирени (два фиолетовых и белый). Их предшественники погибли от старости, и их решили заменить. Вернется на аллею «Большого розария» и шаровидный клен, который тоже был утрачен.

"Я считаю, что субботник нужно проводить не то что каждый год, а каждый месяц, каждую неделю, чтобы наша природа становилась все лучше и лучше. Чтобы мы жили и радовались красоте вокруг нас. Мы уже участвовали в «Зеленой весне». Нравится и убирать листву, и сажать цветы и деревья — все делать, лишь бы только все было красиво", — поделилась с ТАСС одна из участвовавших в благоустройстве розария воспитанниц московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ» Ульяна.

Для некоторых участников «Зеленая весна» — способ не только помочь сделать город чище и красивее, но и своеобразный урок дружбы. Таким событием субботник стал для команды семиклассников из Наро-Фоминской школы для обучающихся с ограниченными возможностями, которые своим ходом приехали в «Сокольники» вместе со своей учительницей географии Еленой Павицкой. «Мы делаем добро. Я думаю, что детям это очень полезно — они учатся любить природу», — отметила Елена в разговоре с ТАСС.

Один из ее подопечных, одиннадцатилетний Сережа, отправился с друзьями на субботник, даже несмотря на загипсованную руку. «Мне друзья говорили, что тут очень хорошо, весело. Мы там лазили везде, играли. Мне все нравится, и сажать — я у бабушки сажаю», — поделился он с ТАСС.

Другие московские субботники

Вне рамок «Зеленой весны» прошел субботник в московском природном заказнике «Долина реки Сетунь». Его организатором выступил департамент природопользования столицы. В рамках субботника высадили деревья, развешаны скворечники. Вместе с сотрудниками Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» активисты создали Гортензиевый сад.

Также участники могли попробовать свои силы в викторинах и фотоквесте.

В парке «Красная Пресня» прошел субботник Русского географического общества . В рамках него москвичи могли не только помочь привести в порядок территорию парка, но и посетить лекцию путешественника, члена Русского географического общества и автора пешеходного маршрута «Зеленое кольцо Москвы» Александра Советова.

Также прошли кинопоказы документального фильма «Земля Франца-Иосифа» и трех лент из цикла «Заповедная Россия».